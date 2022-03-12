100% мы знаем, что победим – Зеленский о войне РФ против Украины

Зеленский рассказал, что сначала должно быть прекращение огня / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина точно победит в войне с Россией, но пока еще неизвестно, когда придет наша победа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ.

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"Мы на 100% знаем, что будет победа, но на те же 100% еще не знаем, когда это будет... Начало должно быть с прекращения огня. Это и даст возможность разблокирования гуманитарных процессов – вывоза людей, а также доставки продуктов и необходимых вещей", – заявил Зеленский.

Он добавил, что это правильный человеческий дипломатический сигнал, с которого всегда начинается окончание войны во все цивилизованные времена. По словам Зеленского, так было раньше, даже если сама война была не цивилизованная.

Президент отметил, что наши дипломаты работают и проговаривают детали окончания войны.

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Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных

Примерно 1300 украинских защитников погибли с начала войны. Также погибли более 12 тыс. военных РФ. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ.

"У нас погибло где-то 1300 военных людей, а в России – более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло", – сказал президент.

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