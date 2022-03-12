100 тысяч продуктовых наборов передаст Фонд Рината Ахметова для жителей Восточной Украины

В состав наборов войдут продукты первой необходимости. Коллаж "Сегодня"

Фонд Рината Ахметова в Запорожье приступил к формированию 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Первые 3 тысячи наборов будут отправлены в Покровск и Доброполье. В первую очередь, помощь получат люди, эвакуированные из Волновахи. В состав наборов войдут продукты первой необходимости, в том числе: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Еще 100 тысяч наборов сейчас формируются в Киеве и будут переданы жителям города и области.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.

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Напомним, в Краматорск прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости для больниц Донецкой области. Это 20 тысяч единиц с антисептиками, антибиотиками, средствами для обработки ран и другими медицинскими средствами. Их из Днепра доставил Фонд Рината Ахметова. Список нужного определили совместно с Министерством охраны здоровья Украины.

А на нужды украинцев Фондом Рината Ахметова передано 200 тысяч единиц медикаментов.