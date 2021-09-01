1997-й: раздел Черноморского флота, тамагочи, маршрутки и другие приметы седьмого года независимости

События седьмого года независимости / Фото: Коллаж: Сегодня

Седьмой год независимости – золотой год девяностых. Время видеокассет, вещевых рынков и уличных таксофонов. А еще стабильности и зарплат "в конвертах". И именно в 1997 году в стране появились маршрутки, украинцы узнали веерные отключения, а у детей – новая популярная игрушка – "тамагочи". Об этих и других особенностях 97-го рассказываем в продолжении проекта "Украина, которую строим мы", посвященного тридцатой годовщине независимости.

Малый бизнес

В те годы дали зеленый свет малому бизнесу и частные парикмахерские, магазинчики, кафе, автомастерские, фотоателье начали активно появляться в 1997 году.

"В те годы открыть какое-то предприятие было совсем не сложно. Очень многие друзья, которые держали фотоателье, позакрывали дело, потому что не выдержали конкуренции. Мне удалось продержать его до сегодняшнего дня – это просто бизнес для души", – делится Валерий Червинский, владелец фотоателье.

В то же время на дорогах рядом с коммунальным поехал новый вид транспорта – маршрутное такси, или проще говоря – "маршрутки".

Большие же капиталы в это время зарабатывали преимущественно на внешней торговле. На экспорт шли металлургическая и сельскохозяйственная продукция. К нам – нефть и газ.

Энергетический кризис

В то же время внутри страны назревал энергетический кризис. Государство не торопилось вводить прозрачный энергорынок – и в сфере господствовали теневые расчеты, бартер или долги. Запасы угля на ТЭС уменьшились до критической черты. По всей стране начались так называемые "веерные отключения".

"К началу отопительного сезона 97-98 годов электроэнергетика не смогла обеспечить баланс потребления и производства. Начинает работать автоматическая частотная разгрузка энергосети, то есть автоматически отключаются потребители, независимо от того, хотят этого диспетчеры или нет", – рассказывает Иван Плачков, министр энергетики Украины ( 1999, 2005-2006)

Леонид Каденюк

В 1997 году становится известным имя первого астронавта независимой Украины – Леонида Каденюка, который на борту американского шаттла "Коламбия" исследовал влияние невесомости на развитие растений.

Глава общественного совета Государственного космического агентства Украины Эдуард Кузнецов был в комиссии, которая в течение двух лет из тридцати претендентов тщательно выбирала того самого.

"Привлек внимание к себе тем, что он во-первых выходец из Украины. Мы узнали что он (Каденюк. – Ред.) с детства со школьных лет мечтал быть космонавтом. В 20-х числах мая в 1997 году были определены два кандидата. Он был летчиком-испытателем 54 типов самолетов военных, то есть чрезвычайно квалифицированный", – рассказал Кузнецов.

Раздел Черноморского флота

В мае, после сложных переговоров, которые чуть не вызвали военный конфликт, Киев и Москва разделили Черноморский флот. Президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма заключили "Большой договор".

России на 20 лет отдали в аренду три бухты в Севастополе, за это ежегодно Украина получает по 97 млн долларов. Деньги идут на покрытие долгов за газ.

По договору обе страны – стратегические партнеры, которые гарантируют друг другу – незыблемость границ. Через 17 лет Россия о своих обещаниях забыла...

Развитие поп-музыки

В это время в стране бурно развивается поп-музыка: альбом "Так просто" Ирины Билык, первый украиноязычный альбом группы "Вхід у змінному взутті" с Потапом. Рэп-треки на украинском языке – это нечто новое и необычное на рынке музыки.

Отовсюду звучало и "Весна, весна прийде весна, весна вгамує!" группы "ВВ". В том же году свой первый альбом и супер-популярную "Ла, ла, ла" записала и Наталья Могилевская.

"Мне кажется, лучшие годы были конец 90-х – начало 2000-х. Это период расцвета и невероятные концерты огромные. И мои первые альбомы пришлись на данный период. Это рождение новой украинской волны и вообще нового украинского шоу-бизнеса, и мы его создавали своими руками", – вспоминает певица.

Тамагочи

Японская игрушка человечества – игрушка тамагочи. Это мечта каждого ребенка – виртуальный домашний любимец, однако капризный.

Когда Тамагочи пищало, приходилось бросать все – ведь время кормления. За два года таких игрушек по всему миру было продано более 40 миллионов.

Верка Сердючка

В 1997-м вся страна хохотала над народными шутками Верки Сердючки в "СВ-шоу" по телевизору. Невероятно простая концепция полюбилась зрителям.

В "купе" к "проводнице Верке" приходят поговорить о жизни звезды. Вместе с болтливой Верой атмосферу создает молчаливая красавица Геля. Тогдашние перлы Сердючки многие помнят до сих пор.

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