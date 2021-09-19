2016-й: Убийство Шеремета, освобождение Савченко и национализация "Приватбанка" – главные события 26-го года Независимости

Победа Джамалы, освобождение Савченко и национализация Приватбанка - важные события 2016-го. Коллаж "Сегодня"

Декоммунизация, скандальные отставки, смена правительства – все это мы пережили в 2016 году, вспоминает в проекте "Украина, которую строим мы" корреспондент Максим Урлапов.

Отказ от российского газа

Украина полностью отказывается от газа из России. На это решается правительство Яценюка.

"Остановить приобретение российского газа. И это единственно правильный путь, чтобы с одной стороны избавиться от российской газовой зависимости, и с другой стороны уменьшить потребление газа", – отмечает Арсений Яценюк.

Газ Украина тех пор закупает только через страны Евросоюза. А чтобы снизить потребление голубого топлива – правительство поощряет жителей частных домов покупать котлы на альтернативном топливе. Выдает для этого льготные кредиты. Также по всей стране появляются миникотельные – модули, работающие на щепе, брикетах. Делают их из того, что раньше лежало у нас под ногами и просто гнило – из отходов деревообрабатывающей промышленности, а также из отходов пшеницы, кукурузы и тростника.

Победа Джамалы

Джамала побеждает на Евровидении. Она ломает все шаблоны. На конкурсе, где все привыкли к зажигательным танцам, веселью, гламуру – она поет о трагедии своего народа. О депортации крымских татар из Крыма советским режимом в далеком 1944-м. И эта песня очень тесно переплелась с современными событиями, говорит Джамала. Эта песня о новой трагедии крымских татар и всей Украины.

"Мы страдали – мы просто в огне, мы до сих пор не можем вернуться домой в Крым. Мы не можем вернуться в Донбасс. И мы говорим – это такое хамство, которое нельзя перенести. Они пришли, сказали, мы здесь будем жить, поставили свои чемоданы. И здесь и остались", – говорит певица.

Она доносит правду всему миру – на английском языке.

Освобождение Надежды Савченко

Почти два года в плену у боевиков. Она доводила так называемых судей так называемой "ДНР" до белого каления. Затем объявила сухую голодовку и многие недели ничего не ела. Украинские СМИ создали из нее чуть не кумира и сравнивали ее с Жанной Д'Арк. И вот наконец – обмен. Савченко прибывает в Киев самолетом. В аэропорту – ажиотаж. Главная героиня действа идет босой. Просит всех отойти от нее. Постоянно срывается на крик.

"Герои будут в Верховной Раде Украины!!!" – говорит освобожденная из плена.

Савченко становится народным депутатом Украины. Какой будет из нее парламентарий? Она признается – изнутри хорошо знает только две структуры – армию и тюрьму, и мало что понимает в политике и в законодательстве. Но не унывает по этому поводу.

А дальше будет поездка в так называемую "ДНР". Угрозы депутатам гранатой. Ее будут обвинять в движение оружия из "ДНР" и в подготовке теракта – попытке забрасывать боевыми гранатами две лоджии Верховной Рады с депутатами, обрушить минометами купол парламента и добивать автоматами тех, кто уцелеет. Впрочем это дело развалится в суде и Савченко отпустят на свободу.

Убийство Павла Шеремета

В июле 2016 убили известного журналиста Павла Шеремета. В его машину подложили взрывчатку. Преступление до сих пор не раскрыто. Правоохранители задержали волонтерку, военного медика Яну Дугарь, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и сержанта вооруженных сил Андрея Антоненко. Все они – участники Операции Объединенных Сил на Донбассе. Их побратимы назвали обвинения абсурдными. Причастность этих людей к преступлению до сих пор вызывает много сомнений. Всех троих в данный момент отпустили под домашний арест. Сам Павел Шеремет – родом из Беларуси – считался личным врагом Лукашенко. Европейские СМИ сообщали, что убийство журналиста планировали именно белорусские спецслужбы.

Декоммунизация

В 2016-м активизировался процесс декоммунизации. По всей стране демонтировали памятники советских лидеров и переименовывали улицы и городов. Днепропетровск – названный в честь коммунистического деятеля Григория Петровского – переименовали в Днепр. Кировоград стал Кропивницким. Комсомольск на Полтавщине стал Верхними Плавнями, что вызвало волну шуток.

Открытые декларации

Пока молодые ребята гибли на войне – депутаты, судьи, чиновники жировали, имея огромное состояние. В шоке была вся страна. Чиновников обязали декларировать все свое имущество и имущество своих родственников. За обман – уголовная ответственность. И все мы увидели – сотни тысяч, а то и миллионы долларов на счетах чиновников, которые всю жизнь были только на государственных должностях с небольшой зарплатой.

Роскошные дома, автомобили, недвижимость в Европе – все это декларируют начиная с 2016-го года наши чиновники. И делалось все это для того, чтобы наказывать чиновников за коррупцию. Не можешь объяснить, откуда взял все эти богатства, – тюрьма. Но все это пока так и осталось только в планах.

Национализация "Приватбанка"

В конце 2016-го государство национализировало "Приватбанк". Этот банк был на грани банкротства из-за фиктивных кредитов, махинаций, которые организовывали бывшие владельцы, чтобы вывести оттуда миллионы долларов. Обычные вкладчики в результате национализации не пострадали. Уже государственный "Приватбанк" возвращал все депозиты и выполнял все свои обязательства.

Историческая реконструкция

В этом году завершили масштабную реконструкцию главного универмага страны – ЦУМ Киев. Над проектом работают международные эксперты, за основу берут образцы мировой классики – лондонский Harrods и Galeries Lafayette в Париже. Поэтому знаковое место, возведенное в 1939 году, Эста Холдинг Рината Ахметова восстанавливает так, чтобы сохранить историческое название и фасад