2019-й: Томос об автокефалии, новый президент, купюра в 1000 гривен и другие важные события 29-го года Независимости

Украинцы выбирают нового президента, а в наших кошельках появляется новая купюра в 1000 гривен. Коллаж: "Сегодня"

Год 2019 – Православная церковь Украины в Стамбуле получает Томос об автокефалии, украинцы выбирают нового президента и парламент, и в наших кошельках появляться новая купюра в 1000 гривен. Сегодня вспоминает 2019 год, проект "Украина, которую строим мы" продолжает вспоминать выдающиеся события нашей Независимости.

Томос

Событие, которое возмутило весь религиозный мир! Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии – самостоятельность поместной церкви. Документ прибыл в Украину на Рождество, а чтобы увидеть его собственными глазами, возле Софии Киевской выстроилась длинная очередь.

Оригинал Томоса широкой общественности показывали только раз, с тех пор документ хранится в архиве Митрополии при специальных условиях – соответствующей температуры и влажности. А в Михайловском Златоверхом соборе можно увидеть точную копию Томоса.

"Пергамент был оформлен на горе Афон в монастыре Ксенофон. То есть Томос был написан одним из монахов этого монастыря", – рассказал Иеромонах Михаил (Карнаух) насельник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

73,22% – за Зеленского

Изменения начались и в политической жизни. Тогдашний известный шоумен Владимир Зеленский заявил: идет в президенты! Приглашение Петра Порошенко на дебаты напоминало вызов на дуэль. Впервые в истории страны финальная битва за сердца избирателей произошла не в телестудии, а на столичном стадионе. А на избирательные участки пришла даже обычно инертная молодежь.

Владимир Зеленский победил с рекордными семьюдесятью тремя процентами.

"В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались, следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали", – сказал Владимир Зеленский на инаугурации.

Зеленский во время инаугурации объявил: распускает парламент. А на досрочных выборах победила созданная партия "Слуга народа". Так называемые "ноунеймы" – неизвестные политики, часто без опыта, составили первую в истории украинского парламентаризма монобольшинство – в 254 депутата.

Шаги по урегулированию конфликта на Донбассе – удалось сделать уже в конце июня. На линии соприкосновения у Станицы Луганской началось разведение украинских подразделений и пророссийских формирований.

Осенью – развели войска в Золотом и селе Петровское. Но тишина там так и не наступила.

Энергетическая независимость

В 2019 году Украина сделала пару шагов к повышению уровня безопасности и независимости в энергетике. На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новое укрытие над четвертым энергоблоком, который должен простоять еще сотню лет. Для него использовали специальную сталь производства заводов группы "Метинвест" Рината Ахметова.

Летом стартовала новая модель рынка электроэнергии. У украинцев появилась возможность выбирать себе любого поставщика киловатт. Активно прибегли к развитию собственной зеленой генерации – строили ветряные и солнечные электростанции. В конце года компания ДТЭК ввела в действие Никопольскую Солнечную электростанцию – крупнейшую в Украине.

"Мы здесь делаем большой вклад, когда в течение последних 2 лет построили около 1 ГВт мощностей производящих энергию и на солнце и ветру. Имеем амбициозную цель к 2040 году стать нейтральной компанией с точки зрения выбросов СО2 в атмосферу. Это вклад компании, чтобы воздух стал чище во всей Украине", – сказал Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК.

Электромобили в Украине

На экологичность и экономию ставили и владельцы авто. Украина стала одним из мировых лидеров по темпам распространения электромобилей. Ежедневно на электрокары в среднем пересаживались два десятка украинцев.

"В месяц выходило до 15 – 20 тысяч на один бензин, но в данный момент с этой машиной этих вопросов вообще нет. Эта машина я бы так сказал, зарабатывает, потому что в ней работает режим рекуперации, когда машина тормозит – то она заряжается", – рассказал Михаил Чернышев , владелец электромобиля.

Спросу на электромобили способствовало развитие сетей зарядных станций. Заряжать электромобиль так же просто как и обычный мобильный телефон. Только зарядка у него в несколько раз больше.

Сейчас Киев, Одесса, Львов, Днепр и Харьков соединены сетью быстрых зарядных станций через каждые 100-120 километров. И их количество будет расти.