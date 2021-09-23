2020-й: крушение самолета МАУ, коронавирус, интернет в селах и другие важные события 30-го года Независимости

В Иране разбился украинский самолет, а в мире началась пандемия коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Коронавирус, авиакатастрофы, пожары, землетрясения, наводнения. 2020-й стал трагическим и сложным не только для Украины. Год, когда возникла новая реальность, и в ней мы до сих пор живем – с масками, антисептиками и локдаунами.

Корреспондент "Сегодня" Александр Махов вспомнил этот год вместе с людьми, которые помогали нам всем выжить и нашел немного позитива. Украина, которую строим МЫ – заключительная серия масштабного проекта к 30 годовщине Независимости.

Авиакатастрофа украинского самолета

Не рождественские праздники, а всеукраинский траур: 2020-й начинается с трагедии. В Иране сбивают наш пассажирский самолет, следовавший из Тегерана в Киев. 176 человек – пассажиры и члены экипажа – погибли. Иранские власти сначала списывала катастрофу на технические неисправности, но впоследствии признают – ошиблись их военные, выпустили по гражданскому самолету боевую ракету. Это крушенин стала крупнейшей за всю историю украинской авиации, но не последний в этом году.

Осенью под Чугуевом во время учебного полета разбился самолет с курсантами Харьковского университета ВВС Украины. Погибли двадцать шесть. Чудом выжил один курсант.

Пандемия

Между тем, в Китае вспыхивает неизвестная болезнь – коронавирус. Украина срочно эвакуирует своих граждан из-за рубежа. Первый самолет отправляется в эпицентр болезни – города Ухань. Вместе с экипажем и врачами на борту единственный украинский журналист – корреспондент "Сегодня".

Страны одна за одной закрываются на карантин. В марте – первый случай COVID-19 в Украине, правительство вводит жесткий карантин: закрывают учебные заведения, работников массово переводят на дистанционный режим, останавливают авиасообщение. Кафе и рынки тоже не работают, миллионы людей остались без работы и денег. Количество больных в стране ежедневно увеличивается, больницы превращаются в настоящий фронт, где медики ведут борьбу с еще неизвестным врагом.

"Это была война. Бессонные дни и ночи, паника, страх, страх перед неизвестностью, все думали, что сейчас оно заканчивается. А оно не заканчивается, истощение психологическое. Но мы все вместе выдержали этот удар. И оно нас в определенной степени закаляло", – сказал реаниматолог Черновицкой областной клинической больницы Константин Дроник.

К борьбе с коронавирусом приобщается большой бизнес. Ринат Ахметов объединяет ресурсы благотворительного фонда, бизнес SCM, Метинвеста и футбольного клуба "Шахтер" и выделяет 450 миллионов гривен на преодоление недуга.

По личному решению Рината Ахметова закупили более 300 тысяч экспресс-тестов, 207 высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких, более тысячи единиц лабораторного оборудования, 200 тысяч средств индивидуальной защиты украинских медиков.

"На сегодня это крупнейшая помощь одного благотворителя государственной системе здравоохранения за все время Независимости Украины. Очень важно, что речь идет только о государственных больницах, мы помогаем только государственным клиникам по всей Украине. От самых небольших городов в областных центров. Это суперсовременное оборудование, которое не только спасает жизни пациентам с осложнениями от коронавируса, но будет еще долго употребляться для спасения жизней при других болезнях", – директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Маски повсюду, социальная дистанция, антисептики, вакцинация и периодические локдауны. Коронавирус

создал новую реальность, в которой общественная жизнь и работа переместилась в онлайн.

Предприниматели научились торговать своим товаром через интернет. Виктория с мужем смогла удержать свой небольшой бизнес – семейное кафе.

"Настолько страшно было, что люди перестали заказывать так, как заказывали до карантина. Но потом карантин нас спас, потому что мы начали отдавать заказы из окошка и по предзаказу работать", – вспоминает владелица кафе Виктория Павловская.

Большая стройка и смена кадров

Второго марта в Украине стартовал масштабный инфраструктурный проект "Большая стройка". На дороги выделили деньги из ковидного фонда.



На смену правительства Гончарука пришел Кабмин Дениса Шмыгаля. А Верховная Рада принимает многострадальный закон, который разрешает продажу сельскохозяйственных земель.

В стране завершается админреформа: вместо 490 районов стало 129. Продолжается децентрализация. Помочь новым управленцам эффективно управлять общинами взялись в группе "Метинвест" и разработали специальную программу обучения для муниципалитетов. Этот проект занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН.

Интернет в селах

Небольшие села и поселки получили больше и начали строить дороги, школы и больницы. В 2020 в украинских глубинках почти везде появился интернет.

""Укртелеком" связывал, что около 40% жителей сельской местности Украины не имеют технической возможности пользоваться скоростным фиксированным интернетом. Поэтому, мы – как национальная

телеком компания вынесли эту проблему на общественное обсуждение", – сказал генеральный директор акционерного общества "Укртелеком" Юрий Курмаз.

"Министерство цифровой трансформации инициировало государственную программу интернетизации социальных объектов в селах. Выделена государственная интернет-субвенция и прямо сейчас общины проводят тендеры, чтобы провести оптический интернет к своим социальным объектам.

Награды

А вот имя украинки Оксаны Лынив стало известно далеко за пределами Родины. По версии немецкого

журнала "Oper Aword" ее признали лучшей дирижеркой года. Впервые за 145 лет истории всемирно известного Байройтского оперного фестиваля Оксана стала его главной дерижеркой. До этого ни одна женщина не получала такого права.