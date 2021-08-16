22 августа "Украина 24" и новости "Сегодня" отмечают День украинца

В этом году празднование по случаю 30-летия независимости Украины канал "Украина 24" и новости "Сегодня" начинают с 22 августа на День украинца – праздника, который информационная команда основала три года назад. Зрителей новостного канала в эфире и в соцсетях будут поздравлять украинцы, проживающие за рубежом.

"По разным подсчетам, украинцев в мире – более 60 миллионов, из них почти треть проживает за пределами исторической Родины. И это хороший повод рассказать о жизни наших людей, которые находятся за границей. Поэтому накануне Дня Независимости мы уже в третий раз отмечаем праздник, существующий в нашем новостном календаре – День украинца. Для нас это вклад в единение украинской нации", – убеждён Юрий Сугак, главный редактор Новостной Группы Украина.

Кроме празднования Дня украинца, "Украина 24" и новости "Сегодня" будт освещать главные события – церемонию награждения новой государственной премии "Национальная легенда Украины" в Мариинском дворце и официальный визит Ангелы Меркель в Украину.

Напомним, что "Украина 24" является лидером среди информационных каналов страны, насчитывает более чем 24-миллионную аудиторию за рубежом и продолжает переговоры с ведущими иностранными поставщиками телекоммуникаций, чтобы зрители имели возможность узнавать обо всем первыми не только в Украине, но и за ее пределами.