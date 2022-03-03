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Спасатели продолжают разбирать завалы после авиаудара в Чернигове — названо число жертв

Анна Ткаченко
3 марта, 20:00
Армия агрессора атаковала жилой многоэтажный дом в областном центре

Жилой квартал Чернигова пострадал от авианалета / Коллаж "Сегодня"

APD: В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям обновили данные о количестве жертв в результате атаки военных российской армии по жилому кварталу в Чернигове.

По состоянию на 18:20 спасатели изъяли тела 33 погибших. Еще 18 людей травмировано. Им предоставляют медицинскую помощь.

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В ГСЧС сообщают, что в связи с мощными обстрелами спасательные работы временно приостановлены.

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Ранее сообщали о том, что из-под завалов достали тела 22 людей. Такие данные обнародовали в ГСЧС по состоянию на 15:30.