250 наемников из 32 стран: Венедиктова в Чехии обсудила расследования по Донбассу

Чехия одна из немногих стран, которая осуждает собственных граждан за их участие в войне в Украине на стороне России

Венедиктова рассказала чехам о расследовании против наемников. Коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в рамках рабочей поездки в Чехию встретилась с коллегой из этой страны Игорем Стрижем и директором Национального центра по борьбе с организованной преступностью Иржи Мазанеком. Они обсудили участие иностранных наемников в войне на Донбассе на стороне России.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Она рассказала, что в Украине сейчас есть 32 уголовных дела относительно более 250 граждан из 32 стран мира, которые воюют за боевиков против Украины. В одном из этих дел фигурируют 24 гражданина или жителя Чехии.

"Хотели бы поблагодарить за плодотворную и эффективную работу сотрудников чешской прокуратуры и других органов, поскольку Чехия одна из немногих стран, которые осуждают собственных граждан за их участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Знаковым является и тот факт, что приговоры выносятся именно за совершение терроризма в составе организованной преступной группировки. Доводя факт привлечения России к участию в боевых действиях на востоке Украины граждан других стран, мы демонстрируем всему миру, что страна-агрессор пренебрегает нормами международного права о запрете использования наемников и запрете нападать на другие государства", – заявила Ирина Венедиктова.

Венедиктова с чешскими силовиками. Фото: gp.gov.ua

Генпрокурор подчеркнула, что полученные чешскими коллегами доказательства могут быть использованы в Международном уголовном суде против России.

Реклама

В свою очередь в чешской прокуратуре сообщили, что в самой Чехии на данный момент к уголовной ответственности привлекли 12 наемников.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Чехии воевавший против Украины наемник-снайпер получил 20 лет тюрьмы. 32-летний Мартин Кантор получил жесткий приговор за участие в войне против Украины, но "карма" уже могла его найти – он может быть мертв.

А в прошлом году чешский суд приговорил к 4,5 года лишения свободы белорусского наемника Алексея Фадеева.

Смотрите также заявление Венедиктовой, в котором она пригрозила России за военные преступления: