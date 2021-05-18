5 лет тюрьмы за собаку: винницкий живодер пытается спастись во второй раз

Житель Винницы пробует обжаловать суровый приговор, который он получил год назад за смертельный удар по маленькой собаке . Волонтеры обещает не дать спуску

Громкий случай живодерства, который произошел в Виннице в прошлом году, получил новое продолжение. Напомним, в середине мая 2020 года в Виннице суд приговорил к реальным 5 годам тюрьмы местного 28-летнего жителя Юрия М. за то, что тот, по данным следствия, на стадионе ударил ногой собаку пенсионера. Спустя некоторое время, несмотря на многочисленные попытки ветеринаров, пес породы карликовый баварский шпиц Бимка умер.

Фото: vn.20minut.ua

По словам зоозащитников, этот случай стал одним самым резонансным и показательным за последнее время – обидчик животного получил реальный тюремный срок.

Подсудимый Юрий на судебном заседании

У него осталась мама

Сейчас, спустя год, оказалось, что осужденный не оставил попыток обжаловать столь строгий вердикт. Он предпринимает их после того, как хозяин собаки, 80-летний житель Винницы Сергей Липач умер после пережитой трагедии.

В своем последнем интервью в мае прошлого года Сергей Липач так рассказывал нам о происшедшем: "В тот день я выгуливал Бимку позже обычного. Не в 9 утра, как всегда, а около 13:00. На стадионе, где я выгуливал собаку, этот парень подошел к моему псу и со всей силы ударил его ногой в живот. От удара собаку отбросило на несколько метров. Уже после вскрытия выяснилось, что от удара была серьезно повреждена печень", – рассказал нам Сергей Петрович.

Как выяснилось, осужденный решил добиться как минимум смягчения своего приговора.

"Вскоре будет рассмотрение кассационной жалобы, – рассказала нам адвокат Юрия, Наталья Коваль. – Есть принципиальный процессуальный вопрос: должна была пройти судебно-ветеринарная экспертиза. Об этом я об этом говорила в суде и первой инстанции, и апелляционной. Теперь Верховный суд скажет нужна экспертиза или нет".

По словам адвоката, Юрий отбывает наказание. "У него осталась мама", – резюмировала юрист.

Зоозащитники требуют, чтобы приговор остался в силе

Как мы выяснили, с самого начала это дело контролировали винницкие зоозащитники. Некоторые из них ходили на суды, требуя справедливого приговора.

"Хозяина собаки уже нет в живых, он умер. Возможно, его "подкосила" смерть любимого животного. Будут ли зоозащитники добиваться справедливого решения в кассации? Думаю, что мы отреагируем. Тем более, это единственное дело, которое было доведено до конца", – рассказала нам винницкая зоозащитница Екатерина Христич.

Еще одна волонтер, которая держала дело на контроле с самого начала, Руслана Кравченко, рассказала нам, что осужденный пытался обжаловать приговор в апелляции, но вердикт так и остался в силе.

"Есть все основания для того, чтобы этот человек отбывал свой срок. Мы держим руку на пульсе. И, если нужно будет подключиться, то я в стороне не останусь. Я занималась этим делом с самого начала и до конца", – рассказала нам Руслана Кравченко.

Киевские волонтеры также не исключили того, что смогут присоединиться к акциям винницких зоозащитников под судом. Об этом нам сообщил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

"Вполне вероятно, но пока не готов сказать о том, в каком формате", – сообщил нам Александр Тодорчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области собираются судить живодера, который обматывал веревкой кошку и подвешивал ее в таком состоянии.

Также сообщалось о том, как в Черкасской области мальчик пытался спасти собаку. Подробности – в сюжете.

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