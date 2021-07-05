80-летнюю мать замдиректора в МВФ от Украины жестоко избили лопатой

Злоумышленник напал на женщину во дворе дачи, он украл золотую цепочку с шеи и убежал

В Одесской области напали на 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована – ее избили лопатой.

Об этом сообщил Рашкован в Facebook.

"Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... Затем украл золотую цепочку с шеи и убежал", – рассказал Рашкован.

По его словам, соседи вызвали скорую и полицию – преступника уже поймали.

"Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя... Хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая", – написал Рашкован.

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