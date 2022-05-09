9 мая: праздник, выходной или день памяти? Спецпроект "Украины 24" и "Медиа центра Украина" – онлайн

9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Иллюстрация "Сегодня"

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году из-за полномасштабного вторжение России – с новым лозунгом. Вместо "Помним – побеждаем!" сегодня украинцы говорят "Победили нацистов – победим и рашистов!".

Накануне Украина вместе отмечала День памяти и примирения – со всем цивилизованным миром. В то же время Россия остается на его задворках и 9 мая отмечает "день победы". Этот миф, созданный при СССР, Владимир Путин сделал основой для возрождения нацизма в 21 веке, уже в Российской Федерации.

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До оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 2014 году взгляды большинства украинцев к этой дате не отличались от пропагандированных Кремлем. Однако с тех пор тех, кто хочет праздновать советско-российский "день победы", становилось все меньше. Полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля стало точкой невозврата в отношении к россиянам, России и нарративам, которые она навязывает.

Но что теперь 9 мая для украинцев – праздник, выходной или день памяти? Что делать с российским "победобесием"? Могут ли у нас быть общие победы с россиянами? Переосмыслению и изменению отношения к этой дате в Украине будет посвящен специальный проект "9 мая: переосмысление" телеканала "Украина 24" и платформы "Медиа центр Украина".

В панельной дискуссии примут участие:

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- Андрей Павлишин, журналист, общественный деятель, историк, соучредитель Форума издателей;

- Александр Зинченко, бывший заместитель директора Института национальной памяти;

- Андрей Зелинский, священник УГКЦ, военный капеллан;

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- Роман Цимбалюк, журналист.

Модерировать дискуссию телеведущая канала "Украина 24" Елена Цинтила.

Смотрите спецпроект онлайн: