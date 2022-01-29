А весна скоро? Какую погоду ждать в феврале – прогноз

Последний месяц зимы будет умеренно холодным, но весна пока еще не наступит / Фото: Коллаж: Сегодня

По прогнозам Укргидрометцентра, февраль окажется более теплым и менее снежным, чем январь. Но синоптики предупредили, что досрочной весны ждать не стоит.

Об этом рассказал сайту "Сегодня" замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Реклама

В наступающем феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорье Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Авт.).

На юге Одесской области, в Крыму и Закарпатье до 4 градусов тепла.

Осадков тоже выпадет примерно на треть меньше, чем в январе: в среднем 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм.

Реклама

В пересчете на "чистый" снег – приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см в горах. Для равнинной местности это в пределах нормы, для гористой – меньше нормы, в прежние годы снега там насыпало в феврале более 100 мм.

Будет ли весна в феврале?

Замдиректор Укргидрометцентра отметил, что ожидать весны в феврале не стоит.

"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", – разъяснил Анатолий Прокопенко.

Реклама

Погода в последние дни января

Погода в Украине 30 и 31 января будет снежной и ветреной.

Завтра, 30 января, снег и мокрый снег ожидается в западных, ночью местами и в северных областях. В южных и восточных областях без существенных осадков. На дорогах начнется гололедица.

Температура ночью составит 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла.

В понедельник, 31 января, ночью ожидается умеренный, а днем небольшой мокрый снег. В южных областях без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юге днем до 6 градусов тепла.

Ветер в Украине в эти дни будет юго-западный, 7-12 м/с, возможны порывы 15-20 м/с, а в западных областях до 25 м/с. В Карпатах из-за сильного ветра – 25-30 м/с, начнутся метели.

Читайте также: