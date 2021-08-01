Чаус нашелся. Сейчас с ним работают медики – адвокат (обновлено)

Ростислав Кравец утверждает, что "ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо"

Адвокату уже который день не говорят, где находится его клиент / Фото: Сегодня

Адвокат ранее похищенного судьи Николая Чауса Ростислав Кравец узнал, где находится его подзащитныйи уже успел с ним пообщаться. Сейчас Чаус получает медицинскую помощь. При этом адвокат не уточнил, где именно находится его клиент.

Об этом Кравец написал в своем Telegram-канале.

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"Чаус найден и на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь и поверьте она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти", – написал он.

Адвокат добавил, что его клиент пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Сегодня,1 августа, он с коллегами будут готовить все необходимые документы.

"Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос", - добавил Кравец.

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Кто такой Чаус и почему его искали?

9 августа 2016 года детективы НАБУ поймали судью Чауса на взятке в 150 тыс. долларов за вынесение приговора в интересах подсудимых. Спустя месяц он покинул территорию Украины, его объявили в розыск. Позже Чауса задержали по запросу Украины в Молдове.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса. А 30 июля он неожиданно нашелся в Винницкой области. Его задержали полицейские, но на место приехали СБУ и перехватили Чауса. Также за ним "охотятся" работники НАБУ – у них Чаус числится в розыске.

Напомним, в СБУ заявили, что не "похищали" бывшего судью Чауса, а действовали "в рамках закона и своих полномочий".

Также мы показывали, как работники НАБУ пытались остановить авто СБУ, которое якобы везло Чауса в свой офис.