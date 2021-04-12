Адвокат пострадавших в ДТП: теща Притулы утратила остатки совести

Лилия Сопельник страдает болезнью Паркинсона, при которой нельзя управлять автомобилем

Теща украинского шоумена Сергея Притулы пытается избежать жесткого приговора в суде и возмещения ущерба на лечение и реабилитацию женщины и ее ребенка, которых она сбила на автомобиле в Киеве в 2019 году.

Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат пострадавших Юрий Сухов.

"Человек явно утратил остатки своей совести и до сих пор остается безнаказанным, пока пострадавшие на протяжении почти двух лет боролись за собственные жизни на больничной койке и в инвалидном кресле", – пишет Сухов.

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По словам адвоката, сама Лилия Сопельник оценивает сумму морального ущерба потерпевшим "в 50 тысяч гривен за каждого".

К тому же, у нее в 2016 году диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой ее могли признать неподсудной. Но при таком диагнозе назначаются препараты, после которых противопоказано вождение автомобилем.

"Фактически все это время до рокового ДТП за рулем находилась "потенциальная убийца", которая умышленно подвергала людей смертельной опасности! Сколько ещё нужно таких жертв, чтобы "тихих убийц" наказывали по закону?" – спрашивает Сухов.

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Кроме того, ссылаясь на потерпевших, адвокат утверждает, что после аварии Лилии Сопельник оставили водительские права.

Он напомнил, что его потерпевшие понесли множественные травмы – Анжела Печенежская стала инвалидом и более полутора лет терпит одну операцию за другой, крайняя из них была месяц назад.

А ее сына Ростислава "буквально собрали по частям после сложнейших переломов", но и сейчас он продолжает жить с физической и душевной болью и всю оставшуюся жизнь будет обречён на физические ограничения.

Юрий Сухов добавил, что следующее судебное заседание по делу Лилии Сопельник пройдет 12 апреля в 16:00 в Дарницком районном суде Киева.

Напомним, что 22 августа 2019 года в одном из дворов Дарницкого района столицы 59-летняя Лилия Сопельник наехала на Анжелу Печенежскую и ее 9-летнего сына, которых госпитализировали с сотрясением мозга, переломом костей таза, почти всех ребер, закрытой травмой живота и грудной клетки.

Позже стало известно, что старшая дочь Сопельник находится замужем за шоуменом Сергеем Притулой, а младшая – за народным депутатом IV-VIII созывов Виталием Хомутынником. Суд по данному делу проходит с сентября 2020 года.