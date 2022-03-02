Агитировал за "русский мир" прямо в поезде: во Львовской области задержали диверсанта (фото)

Во Львовской области задержан диверсант. / Фото: Коллаж: Сегодня
В поезде во Львовской области задержан диверсант, который пытался начать агитацию за "русский мир" и против "бендеровцев".
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
В 6-м поезде, вагоне номер 7, пассажиры совместно с железнодорожниками задержали диверсанта.
"Все пассажиры УЗ знают, насколько внимательны к проблемам людей проводники. Если в купе кто-то открывает испорченную консерву, проводник обязательно поможет ее обезвредить и выбросить. С диверсионной консервой произошло то же, ведь у наших проводников железные нервы", – написали в УЗ.
Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно.
Задержанный диверсант. Фото: Укрзализныця
Что делать, если в поезде диверсант?
Укрзализныця с начала военного положения придерживается приоритета безопасности пассажиров. Информационной безопасности это тоже касается.
Пожалуйста, если в поездах вы видите подозрительное поведение людей – обращайтесь к проводникам поезда. У них железные нервы. Они знают, что делать и с консервами, и диверсантами.
Раньше мы писали:
- В Киеве начали стрельбу на Троещине – российских диверсантов уже поймали (видео)
- В Харькове известного антимайдановца "Топаза" поймали на диверсии