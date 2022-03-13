Альтернатива Львову: какие условия в курортной Сходнице для беженцев

Коллаж: Сегодня

В мирное время сюда приезжали для оздоровления и отдыха – курорт известен своими минеральными источниками. А сейчас тысячи украинцев ищут здесь убежища от войны. Кого и на каких условиях населяют? Хватит ли всем места и ресурсов поселка? С какими проблемами столкнулась Сходница из-за массового потока беженцев? Все ли мужчины становятся на учет в военкомат и к каким работам их могут привлекать? Хватает ли желающих помогать и как много тех, кто приехал отдыхать и развлекаться во время войны? Обо всем этом сайт "Сегодня" расспросил у поселкового головы пгт. Сходница Ивана Пиляка.

Реклама

Поселок заполнен, но заселяют всех

– Сейчас поселок заполнен. Мы посчитали, в Сходнице уже более 13 тысяч вынужденных переселенцев. А вообще по общине – около 14 тысяч. Но постоянно есть определенная миграция, потому что одни, например, приезжают переночевать и дальше едут , а кто-то останавливается на более продолжительный период. В настоящее время в гостиницах и частных усадьбах постоянно находятся в среднем 12 тысяч вынужденных переселенцев – при местном населении в 2100 человек. Мы когда-то считали, что в Сходнице максимум может находиться от 7,5 до 8 тысяч человек в пиковый сезон – июль-август. А когда мы сейчас посчитали, то поняли, что мощности курорта немного недооценили. Мне кажется, что не отказывают никому. Где-то хозяева двигаются, обустраивают место для ночлега. Возможно, 2-3 дня и придется немного потесниться, а потом кто-то едет в Закарпатье, кто-то – в Польшу, появляются места, люди расселяются в лучшие условия.

Реклама

Цена коммуналки, полная стоимость или бесплатно: сколько стоит "пересидеть" войну?

– В Сходнице не было случаев поднятия цен. Та стоимость проживания, установленная до войны, в принципе осталась на том же уровне. Те люди, которые могут себе позволить проживание в более дорогих отелях, останавливаются в более дорогих отелях. (от 900 гривен за номер в сутки – ред.).

Реклама

А потом ищут, где им поселиться подешевле, сменить отель или, возможно, куда-то переехать. Такая внутренняя миграция распространена и в соседних Моршине или Трускавце. А те, например, что приезжают из Харькова и не имеют средств, могут воспользоваться чат-ботом, где люди предлагают жилье – за деньги и бесплатно. Тех, кто готов поселить у себя людей бесплатно, действительно много. Но следует понимать, что, например, долги за газ никто же не отменит. Вы же не заселите людей и не выключите им газ, потому что, мол, непонятно, что там дальше будет. Поэтому, если дом стоит пуст, хозяева готовы заселить людей, но при условии, что они заплатят за газ, за воду, за свет.

Город Борислав, в 15 км от Сходницы, тоже предлагает свои квартиры, комнаты, дома. Расселяют людей и во всех близлежащих деревнях. В школах развернуты пункты временного пребывания с теплоснабжением, питанием и всем необходимым. Кому нужно получить какую-то справку, кому не хватает одежды, лекарств или детского питания – со всем этим можем помочь. Если мест будет катастрофически не хватать, есть вариант, например, с кабинетом физики в школе, где стоит 8 коек. Можно построить второй этаж, как на солдатских казармах. И тогда спальных мест уже будет 16. А если чуть-чуть потесниться, то может быть и 30. Не хотелось бы прибегать к таким крайностям, но выход всегда можем найти.

Атмосфера в Сходнице. / Фото: Евгения Коваленко

Мощности села не выдерживают нагрузки

– Каждый день у нас случаются какие-то аварии. Потому что, например, потребление воды было 1000 кубов за 6 часов, то сейчас эта цифра выросла условно в полтора раза. Не выдерживают сети, где-то оно рвется. Каждый день приходится что-то ремонтировать. Но пока все работает, и критических проблем нет. Но даже если, например, что-нибудь случилось – пропал свет или газ, то мы все равно людей снабжаем теплом. Как минимум – теплом. Плюс, мы можем что-то сварить есть, потому что это все на автономном электричестве.

Сначала с таким множеством беженцев были и определенные проблемы с продуктами. К примеру, под вечер полки во всех магазинах Сходницы были пустыми. Больше всего не хватало товаров первой необходимости, но сейчас эту ситуацию урегулировали. Бензина на заправках тоже хватает, но продают максимум по 20 литров в одни руки .

Мужчин заселяют, но нужно стать на учет в военкомате

– На сегодняшний день алгоритм такой: все поселяются и сразу подают нам данные – кто, когда и где остановился. И это верно. Во-первых, мы будем знать, сколько у нас всего людей и сколько нам нужно продуктов. Во-вторых, у нас ведь в стране война. И местные женщины спрашивают, почему наши мужчины едут воевать, а другие уезжают и прячутся на западной Украине? Как это смотрится? Поэтому приняли такое решение: приезжайте, но регистрируйтесь в военкомате, что вы здесь, на месте. И там уже будут разбираться и выполнять свою работу. Это не значит, что вас сразу же заберут на войну, когда вы станете на учет. Сейчас в основном мобилизуют тех, кто воевал с 14-го года. И тех, кто идет добровольцами. Желающих в изобилии. Но с живущими в Сходнице за деньги довольно сложно. Мы не можем отследить всех, кто не явился в военкомат. Но и переночевать никто, конечно, не откажет. Тех, кого мы полностью взяли на свое содержание, привлекаем к общественным работам. Например, около школы поколоть и уложить дрова или плести сетки.

Фото с интервью c поселковым готовой Сходницы Иваном Пиляком. / Фото: Евгений Коваленко

Желающих помогать больше, чем нужно

– Каждый день люди приходят, регистрируются и дают информацию о том, как именно готовы помогать. Конечно, таких среди беженцев не 100%, но все равно много. К примеру, имеют автомобиль, могут временно отдать его в пользование. Или, например, мужчина говорит:

"Мне 64, в армию не иду, но всю жизнь проработал сварщиком, приобщите меня к работе".

Но у нас нет таких объемов работы, как, например, во Львове. В масштабах города потребности в помощи, конечно, значительно выше. Если бы нам привезли какой-нибудь металл и сказали варить для армии, например, ежи. Я знаю, что у меня есть 10-15 человек, которые готовы за это взяться. Многие люди приходят ко мне и говорят:

"У нас есть оружие. Есть разрешение на нее. Если нужно будет что-то помочь, мы готовы".

Сначала, конечно, был беспорядок, потому что никто не понимал, что нужно. Но все старались как-то помочь. Теперь формируем списки. К примеру, готовим сухие пайки для военных. И люди уже понимают, что нужно принести, они принесли, мы изготовили там 200 сухпайков и увезли в воинскую часть.

Кому война, а кому – развлечения и нажива

– Алкоголь сняли с продаж. Полиция ежедневно патрулирует по улицам, проверяет, соблюдают ли запреты. Контролируют также и общественные организации. Есть пешие патрули. Обнаружили место, где торговали самогонкой. Все вылили. Также поймали тех, кто продает водку в магазине. Попросили убрать с прилавков. Они убрали, и больше сигналов оттуда не поступало. Но есть иная ситуация. К примеру, приехала машина из Киева. В багажнике привезли с собой ящик коньяка. Заселились где-то там у Петра. Ну, война войной, а у него, например, день рождения. Вот они и вытащили бутылку, съели шашлыка. Жизнь же не остановилась. Первый шок проходит, люди хотят вернуться в обычную жизнь. Но чтобы массово развлекались, я не могу утверждать. Возможно, где-то есть такие случаи, если наши люди об этом говорят. Но ведь местные и сами могут эти прихоти поддерживать. К примеру, беженцы же не привезут с собой того чана, чтобы потом его нажечь?

Относительно тех вынужденных переселенцев, которые слишком прихотливы в пище, одежде, условиях проживания – я бы не сказал, что такие случаи массовые у нас в Сходнице. Люди есть разные. Все на нервах, все возбуждены. Возможно, они где-то и перегибают палку. Но я бы не заострял внимание на этом.

Полки супермаркетов в Сходнице вечером. / Фото: Евгения Коваленко

Создают пробки и мешают проезду гуманитарки: самовольных блокпостов больше не будет?

– Люди хотят себя защитить, но не знают как. Строят блок-посты, но ведь мы не защитим себя одним блокпостом и с палкой в руках, мы не умеем правильно его строить и мы не являемся профессиональными военными.

Поэтому все самовольные блокпосты мы разобрали, оставили только один в районе, где дежурят военные и полиция, обладающие правом проверять багажники. Они наблюдают за всеми проезжающими машинами. И приобщили мужчин-добровольцев к ночным патрулированиям во время комендантского часа. Все думали, что если они будут стоять на блокпосте, то их в армию не заберут. Но это не так. Хотя всегда есть люди, которые не пойдут на войну, не умеют воевать, у которых страх. Также есть хитрые, которые найдут выход, как это миновать. Теперь, если боишься идти на фронт, то никто тебя принуждать не будет. Ведь есть большое количество желающих встать на защиту своей страны. И в этот момент они закрывают нужды армии. Военнослужащие укомплектованы.

Относительно диверсантов пока в Сходнице их не обнаруживали. Ловили только тех, кто пытался что-то рисовать. Возможно, это были какие-то наводчики или ребята просто решили поиграть. На самом деле проверить абсолютно всех приезжающих сюда нереально. Конечно, могут заехать люди с пророссийскими взглядами. Но пока бояться нечего. Это же каким надо быть отважным, чтобы приехать сюда, к бандерам (ред.- смеется) и пытаться что-либо говорить против Украины или восхвалять Путина? Пока таких храбрецов я здесь не встречал. Надеюсь, и не встречу.