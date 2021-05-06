Встреча Зеленского с Байденом и вывод войск с Донбасса – эксклюзивное интервью с экс-послом США в Украине

Хербст считает, что Россия заберет часть своих вооруженных формирований с оккупированных территорий, однако это не будет заслугой саммита

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Кремль в скором времени выведет с Донбасса часть своих военных формирований, однако это не будет результатом переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом "Сегодня" рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Что дает Украине визит Блинкена?

Хербст считает, что приезд госсекретаря Энтони Блинкена сигнализирует о том, что Украина для США – в приоритете.

"Очевидно, что визит не увенчался какими-то специфическими соглашениями или шагами. Но я верю, что это часть процесса, направленного на укрепление близких отношений между Украиной и США. Америка помогает Украине противостоять российской агрессии, а также – поддерживает украинские реформы", – считает он.

Возможна ли встреча Байдена и Зеленского?

Дипломат подчеркнул, что встреча президентов США и Украины обязательно состоится, но когда именно – сказать он не готов.

"Это может случиться в ближайшие месяцы, а может и в следующем году. Я бы ни фокусировался на президентском саммите как на главной точке прогресса украинско-американских отношений. Куда важнее та поддержка, которую США демонстрируют Украине, помогая ей бороться с российской агрессией и реализовывать реформы внутри страны".

Чего Украине ждать от саммита Байдена и Путина?

Хербст уверен, что во время встречи политики будут обсуждать Украину, и Байден еще раз призовет Путина остановить агрессию на Донбассе и забрать свои войска с оккупированных территорий.

"Думаю, что в этом должна быть заинтересована и Украина, поскольку на саммите по вашей стране Байден скажет Путину то же, что и во время нескольких телефонных звонков: Москва должна остановить свою агрессию на Донбассе, забрать оттуда свои армейские взводы и военное вооружение. Никогда США не признают и оккупацию Крыма, и не будут работать с ним, пока полуостров подконтролен России", – подчеркнул он.

Какие решения по Украине могут принять?

Экс-посол считает, что существенных результатов от встречи ждать не стоит. Вероятно, Россия заберет часть своих вооруженных формирований с Донбасса, однако это не будет заслугой саммита.

"Это будет результатом многолетней длительной поддержки западом Украины. Многолетней работы самой Украины в направлении защиты своих территорий. И таким образом Москва понимает, что цель, которую она ставит перед собой, – недостижима. Но это, опять же, не будет результатом двусторонних переговоров между Путиным и Байденом", – сказал Хербст.