Американский прием. "Украина 24" будет следить за встречей Зеленского и Байдена в спецэфире

"Украина 24" посвятит спецэфир встрече Зеленского и Байдена

31 августа канал "Украина 24" проведет спецэфир "Американский прием", посвященный наиболее ожидаемому политическому событию — встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне. Команду ведущих информационного марафона дополнят Анна Степанец и Владимир Полуев, которые в этот день впервые появятся в эфире канала разнообразных мнений.

Сотрудничество двух государств, экономическое сотрудничество, энергетическое партнерство, политика безопасности ситуации в Донбассе — эти и другие вопросы Владимир Зеленский и Джо Байден будут обсуждаться на стратегически важной для Украины встречи.

В течение дня информационная команда "Украины 24" расскажет, как будет проходить "Американский прием" и станет ли встреча прорывом в сотрудничестве двух государств.

Зрители общенационального канала первыми получат эксклюзив от группы корреспондентов, которые будут работать за рубежом, услышат комментарии международных экспертов и узнают результаты разговора президентов США и Украины.

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С 17:00 к масштабному спецэфиру присоединятся: Виолетта Логунова, Василий Голованов, Анна Степанец, Владимир Полуев. Завершат день спецвыпуск программы "Час Голованова" и вечерние включения Евгения Киселева и Наташи Влащенко.

Каким будет "Американский прием" для Украины? Смотрите 31 августа в эфире канала "Украина 24".