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Стефаник в Мариинском и встреча G7 в Лондоне &ndash; анонсы СЕГОДНЯ

4 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 4 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Украина во вторник, 4 мая, продолжает отдыхать, но брифинг Минобороны состоится по плану, а в Лондоне продолжится встреча "Большой семерки".

Украина

12:30 – брифинг представителя Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил в пресс-центр Минобороны.

20:00 – театральный перформанс "Лучшее из моего сердца" по новеллам и письмам Василия Стефаника к 150-летию писателя, организованный Минкультуры и Госагентством по вопросам искусств и художественного образования (сцена летнего театра "Ракушка" в Мариинском парке).

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