Освобождение Киева от большевиков и ответ ЕС на действия России – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 10 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В Киеве 10 мая почтят память украинских и польских воинов в день освобождения столицы от российских большевиков, а в Евросоюзе намерены определиться с ответом на запрет въезда в Россию восьми гражданам ЕС.

Украина

Торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения Киева от российских большевиков. Представители общественности, ВСУ, Института национальной памяти, МИД, Госслужбы этнополитики и свободы совести, Польского института в Киеве почтят украинских и польских воинов:

11:00 – совместная молитва, возложение цветов и военная сальва в честь украинско-польского союза оружия у памятника "Старшинам Армии УНР – уроженцам Киева" (ул. Маршала Малиновского, 6-а);

– совместная и военная сальва в честь украинско-польского союза оружия у памятника "Старшинам Армии УНР – уроженцам Киева" (ул. Маршала Малиновского, 6-а); 13:00 – совместная молитва, возложение цветов и военная сальва на могиле воинов Войска Польского на Байковом кладбище (ул. Байковая, 6).

11:00 – праздник "Счастливые семьи – сокровище страны" к Международному дню семьи и Дню матери в Парке партизанской славы (ул. Боровая).

Открытие профориентационного марафона от Киевского молодежного центра, который продлится до 17 мая. Он призван помочь молодежи столицы определиться с будущей сферой деятельности и сделать осознанный выбор. Для участия необходима регистрация.

За рубежом

Вена, Австрия

Открытие трехдневной сессии Рабочей группы по огнестрельному оружию (с использованием видеоконференцсвязи).

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Брюссель, Бельгия

Совет Евросоюза по иностранным делам рассмотрит возможные ответные шаги Евросоюза на объявление Россией запрета восьми гражданам ЕС на въезд в РФ. Министры также обменяются мнениями о Западных Балканах, трансатлантических отношениях и Беларуси.

Ереван, Армения

Парламент Армении проведет второй этап голосования по кандидатуре премьер-министра страны с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Париж, Франция

Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) опубликует данные о безработице во входящих в организацию странах за март.