Визит главы Минэкономики Франции и Зеленский на форуме по безопасности – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 13 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В Украину в четверг приедет министр экономики и финансов Франции, Владимир Зеленский выступит на форуме "Украина 30. Безопасность страны", а в Переяславе-Хмельницком пройдет судебное заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Украина

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков вместе с председателем Сейма Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен посетят контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак".

12:00 – совместный подход главы Верховной Рады и спикера Сейма Литовской Республики к прессе.

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр посетит Киев с официальным визитом:

9:15 – рабочий завтрак с представителями французского делового сообщества.

– рабочий завтрак с представителями французского делового сообщества. 10:30 – встреча с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

– встреча с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. 11:00 - церемония подписания межправительственных соглашений с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром финансов Сергеем Марченко и вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, после которой состоится пресс-брифинг.

- церемония подписания межправительственных соглашений с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром финансов Сергеем Марченко и вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, после которой состоится пресс-брифинг. 12:00 – встреча с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

– встреча с министром финансов Украины Сергеем Марченко. 16:00 – встреча с мэром Киева Виталием Кличко. Презентация французского проекта модернизации сети водоснабжения в Киеве.

Завершение рабочего визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Словакию.

11:00 – всеукраинский форум "Украина 30. Безопасность страны". Тема третьего дня – "МВД и кибербезопасность".

11:00 – выступление президента Украины Владимира Зеленского, который презентует "Киберцентр UA30". Также выступят генпрокурор Ирина Венедиктова, начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, директор проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" Тимоти Дюбель и др. Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube.

13:00 – презентация мониторингового отчета "Деятельность комитетов ВРУ 2020: результативность и взаимодействие со стейкхолдерами" (на платформе ZOOM). Спикеры: первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук; глава Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе и др. Регистрация.

10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).

10:00 – брифинг Минобороны на тему "Развенчание мифов об организации питания в украинской армии" ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа".

12:00 – брифинг "Завершение досудебного расследования уголовного производства по факту авиакатастрофы военного самолета Ан-26Ш в Харьковской области" с участием представителей Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора (ул. Симона Петлюры, д. 15).

12:00 – круглый стол "Государственная оборонная промышленность на пути к перезагрузке" по обсуждению реформы оборонно-промышленного комплекса перед голосованием за соответствующий законопроект в Верховной Раде во втором чтении (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа".

14:00 – международный круглый стол "Беларусь – новый западный форпост российской агрессии?", организованный Международным центром противодействия российской пропаганде (МЦПРП). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа".

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15:30 – заседание по рассмотрению ходатайства прокурора отдела Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича в узурпации власти (ул. Дегтяревская, 31а).

Киев

9:30 – акция велосипедистов Киева "Хватит нас убивать: дорога в небо" перед Кабинетом министров Украины (ул. Грушевского 12) из-за гибели активной участницы велосипедного движения Вероники Билокур на трассе между Пуховкой и Зазимьем. Детали в Facebook.

11:30 – пресс-конференция "Спасти стадион "Наука" на бульваре Академика Вернадского". Организатор и модератор: народный депутат Александр Юрченко ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа".

18:00 – открытие выставки Art is Everywhere в Музейно-выставочном центре современного искусства Музея истории Киева (ул. Б. Хмельницкого, 7) в рамках фестиваля современного украинского искусства "Следы".

Переяслав-Хмельницкий

10:00 – заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком горрайонном суде Киевской области (ул. Богдана Хмельницкого, 65).

За рубежом

Турция

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган посетит город Шуша в Нагорном Карабахе.

США

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.