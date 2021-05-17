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Визит глав МИД Молдовы и Грузии и заседание НАТО – анонсы СЕГОДНЯ

17 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 17 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В Украину по приглашению Дмитрия Кулебы приедут главы МИД Грузии и Молдовы, а вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина отправится в Брюссель, чтобы обсудить взаимодействие Украина – НАТО.

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