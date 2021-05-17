Визит глав МИД Молдовы и Грузии и заседание НАТО – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 17 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В Украину по приглашению Дмитрия Кулебы приедут главы МИД Грузии и Молдовы, а вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина отправится в Брюссель, чтобы обсудить взаимодействие Украина – НАТО.

Украина

Форум "Украина 30. Цифровизация" . Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube.

. Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube. 10:30 – Diia Summit 2.0 в онлайн-формате, на котором президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров представят новые услуги и возможности "Дії" .

– Diia Summit 2.0 в онлайн-формате, на котором президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров представят . Визит в Украину и. о. премьер-министра – министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокоя и вице-премьера – главы МИД Грузии Давида Залкалиани по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

и вице-премьера – по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. 13:15 – Чокой, Залкалиани и Кулеба подпишут совместный меморандум и сделают заявления для СМИ. Церемония подписания меморандума и заявления будут транслироваться на странице МИД в Facebook.

– Чокой, Залкалиани и Кулеба подпишут совместный меморандум и сделают заявления для СМИ. Церемония подписания меморандума и заявления будут транслироваться на странице МИД в Facebook. 11:00 – заседание Согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).

– заседание (ул. Грушевского, 5, конференц-зал). 13:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525).

– заседание Комитета Верховной Рады в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525). 14:00 – совместное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики и Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний № 330).

– совместное заседание Комитета Верховной Рады и Комитета Верховной Рады и природопользования в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний № 330). 14:00 – заседание по делу об обвинении Виктора Януковича в узурпации власти в Верховном суде Украины.

– заседание по делу об обвинении Виктора Януковича в узурпации власти в Верховном суде Украины. 14:15 – совместный брифинг спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и главы Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце в формате "заявление для прессы, без вопросов" в пресс-центре Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– совместный брифинг спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и главы Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце в формате "заявление для прессы, без вопросов" в пресс-центре Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний № 330).

– заседание Комитета Верховной Рады в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний № 330). 17:15 – встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас , после которой состоится совместный онлайн-брифинг. Трансляция по ссылке.

– встреча премьер-министра Украины Дениса , после которой состоится совместный онлайн-брифинг. Трансляция по ссылке. 8:00 – судебное заседание по делу в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий в Высшем антикоррупционном суде.

– судебное заседание по вопросам временно оккупированных территорий в Высшем антикоррупционном суде. 9:30 – акция протеста "Степанов должен уйти!" у здания Верховной Рады.

– акция протеста у здания Верховной Рады. 11:00 – пресс-конференция по случаю начала Недели безопасности дорожного движения ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 2). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа".

– пресс-конференция по случаю начала ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 2). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа". 11:00 – пресс-конференция "Всеукраинский День диагностики меланомы" (УНИАН, ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке.

– пресс-конференция (УНИАН, ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке. 11:30 – презентация новых цифровых сервисов для людей с нарушениями слуха при участии первой леди Украины Елены Зеленской ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа".

– презентация новых при участии первой леди Украины Елены Зеленской ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа". 16:00 – эфир об особенностях внешнего независимого оценивания 2021 года на YouTube-канале Украинского центра оценивания качества образования.

Киев

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13:30 – онлайн-подписание соглашения между Национальным музеем Революции Достоинства и немецким архитектурным бюро Kleihues + Kleihues о передаче Музею авторских неимущественных прав на реализацию архитектурного проекта – строительство Национального музея Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа".

– онлайн-подписание Kleihues + Kleihues о передаче Музею авторских неимущественных прав на реализацию архитектурного проекта – строительство Национального музея Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале "Укринформа". 19:00 – "Ночь в Музее науки", приуроченная к Международному дню музеев, с элементами диджитализации: посетители смогут самостоятельно, руководствуясь голосовыми и световыми подсказками, активировать экспонаты. Мероприятие продлится до 22:00 (пр. Академика Глушкова, 1 (ВДНХ), павильон 23, Музей науки Малой академии наук).

Одесса

11:00 – брифинг директора департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрия Радулова на тему "Анализ социально-экономического развития Одесского региона в I квартале 2021 г." (пр. Шевченко, 4).

За рубежом

Визит вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в Брюссель для обсуждения вопросов взаимодействия Украина – НАТО.

для обсуждения вопросов взаимодействия Украина – НАТО. Пленарное заседание Парламентской Ассамблеи НАТО, на котором выступят президент ПА НАТО Джеральд Эдвард Коннолли и заместитель генсекретаря НАТО Мирча Дан Джоанэ.