Голосование за увольнение Степанова и первый полуфинал Евровидения – анонсы СЕГОДНЯ

В Верховной Раде состоится внеочередное заседание по увольнению трех министров, а в Нидерландах пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021".
Украина
- Продолжение визита главы Сейма Латвийской Республики Инары Мурниеце.
- 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
- 10:05 – глава Верховной Рады Дмитрий Разумков примет участие в открытии выставки произведений Юрия Химича из Крымского цикла ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа (кулуары 3-го этажа, ул. Грушевского, 5).
- 12:00 – брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
- 16:00 – внеочередное заседание ВР, инициированное фракцией "Слуга народа" для рассмотрения заявлений об отставке министров экономики и инфраструктуры, а также представления премьер-министра об увольнении министра здравоохранения.
- 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).
- 10:00 – брифинг "Вопросы организации питания военнослужащих ВСУ – первоочередная задача Министерства обороны Украины" ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале агентства.
- 10:00 – продолжение рассмотрения уголовного производства в отношении бывшего начальника штаба – первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова в Кассационном уголовном суде в составе Верховного суда.
- 10:00 – заседание по делу о пытках протестующих на ул. Грушевского и стадионе "Динамо" в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а).
- 11:00 – брифинг замминистра социальной политики Украины Виталия Музыченко на тему "Новые условия назначения субсидий" ("Укринформ", ул. Б.Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале агентства.
- 11:00 – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откроет выставку по случаю 77-й годовщины депортации представителей крымскотатарского народа (вход в здание МИД Украины, Михайловская пл., 1, подъезд № 3).
- 11:30 – судебное заседание по ходатайству прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета для Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко и нахождения под залогом для Яны Дугарь в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
- 12:00 – пресс-тур в обновленный корпус Киевского следственного изолятора с участием министра юстиции Дениса Малюськи (ул. Дегтяревская, 13, ГУ "Киевский следственный изолятор").
- Оглашение полного текста постановления о взятии народного депутата Украины Виктора Медведчука под домашний арест.
- 14:45 – подготовительное заседание по делу о выдаче огнестрельного оружия "титушкам" из состава МВД в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
Киев
- 12:00 – "прямая линия" главы Дарницкой районной государственной администрации Ярослава Лагуты в Контактном центре. Звонки будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.
- 16:30 – открытие выставки "Серж Лифарь. Полет Икара". Информация о событии размещена в Facebook.
Одесса
- 12:00 – пресс-конференция "Экологическое состояние Одесской области в связи с территориальной реформой: море, свалки и вода – наша общая беда?" (Одесса-медиа, Приморский бульвар, 14).
- Международный проект Odessa Wine Week – серия мероприятий, фокусирующих внимание на ключевых направлениях развития винного рынка и эногастрономического туризма. Форматы мероприятий: офлайн, онлайн и прямые трансляции. Подробнее о проекте – на странице Facebook.
За рубежом
Грац, Австрия
- Глобальный инновационный онлайн-саммит #GIS2021. Цель – представление и обмен новыми возможностями международного сотрудничества, особенностями участия в Международной европейской инновационной научно-технической программе EUREKA, новой рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа". Программа мероприятия.
Роттердам, Нидерланды
- Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021", на котором выступит украинская группа Go_A.
Брюссель, Бельгия
- Видеоконференция министров иностранных дел государств – членов Евросоюза для обсуждения содействия ЕС деэскалации между Израилем и Палестиной.
Виртуально
- Конференция по искусственному интеллекту и углубленной аналитике SAS Global Forum 2021.
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