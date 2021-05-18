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Голосование за увольнение Степанова и первый полуфинал Евровидения – анонсы СЕГОДНЯ

18 мая, 07:15

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 18 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В Верховной Раде состоится внеочередное заседание по увольнению трех министров, а в Нидерландах пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021".

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