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Заседание ТКГ и спикер Сейма Латвии на Донбассе – анонсы СЕГОДНЯ

19 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 19 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Коллаж "Сегодня"

В среду ожидается очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а спикер Рады Дмитрий Разумков и его коллега из Латвии Инара Мурниеце посетят Краматорск и Авдеевку.

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