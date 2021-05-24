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Отбор кандидатов в САП и саммит ЕС – анонсы СЕГОДНЯ

24 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 24 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Анонсы событий 24 мая. Коллаж "Сегодня"

В Киеве откроется форум "Украина 30. Земля" и пройдут собеседования с кандидатами на должность руководителя отдела САП, а в Брюсселе начнется саммит Евросоюза, в первый день которого рассмотрят беспрецедентную принудительную посадку самолета на территории Беларуси.

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