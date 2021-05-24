Отбор кандидатов в САП и саммит ЕС – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 24 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Анонсы событий 24 мая. Коллаж "Сегодня"

В Киеве откроется форум "Украина 30. Земля" и пройдут собеседования с кандидатами на должность руководителя отдела САП, а в Брюсселе начнется саммит Евросоюза, в первый день которого рассмотрят беспрецедентную принудительную посадку самолета на территории Беларуси.

Украина

10:30 – открытие форума "Украина 30. Земля" (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а). Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

– открытие (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а). Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube. 13:00 – презентация и обсуждение "Белой книги " Стратегия развития земельных отношений в Украине " в рамках Форума.

– презентация и обсуждение "Белой книги " " в рамках Форума. 10:00 – пресс-конференция на тему: " Категоризация заведений размещения : первые выводы", организованная Государственным агентством развития туризма Украины (ГАРТ) ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале.

– пресс-конференция на тему: " : первые выводы", организованная Государственным агентством развития туризма Украины (ГАРТ) ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube-канале. 10:30 – заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Второй Дисциплинарной палаты (ул. Студенческая, 12а). 12:00 – совместная пресс-конференция Союза потребителей Украины и Международной академии стандартизации (МАС) "Чего ожидать украинским потребителям от операторов рынка нефтепродуктов в условиях введения регулирования цен на топливо. Презентация исследования качества топлива на сетевых АЗС": результаты исследования сетевых АЗС Киева и Киевской области (УНИАН, ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке и в YouTube.

– совместная пресс-конференция Союза потребителей Украины и Международной академии стандартизации (МАС) "Чего ожидать украинским потребителям от операторов рынка нефтепродуктов в условиях введения регулирования цен на топливо. Презентация на сетевых АЗС": результаты исследования сетевых АЗС Киева и Киевской области (УНИАН, ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке и в YouTube. 14:00 – онлайн-мероприятие "Агенты перемен", во время которого представители Министерства образования и науки Украины и организаций-партнеров подведут итоги пилотирования реформы "Новая украинская школа" в 1-4 классах. Трансляция: страница МОН в Facebook и YouTube.

– онлайн-мероприятие "Агенты перемен", во время которого представители Министерства образования и науки Украины и организаций-партнеров подведут итоги пилотирования в 1-4 классах. Трансляция: страница МОН в Facebook и YouTube. 14:00 – брифинг главы Комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре Екатерины Коваль в Тренинговом центре прокуроров о ходе конкурса и старт проведения собеседований на соответствие кандидатов критерию допропорядочности (ул. Мельникова, 81б). Трансляция.

– по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре Екатерины Коваль в Тренинговом центре прокуроров о ходе конкурса и старт проведения собеседований на соответствие кандидатов критерию допропорядочности (ул. Мельникова, 81б). Трансляция. 16:00 – онлайн-трансляция собеседований с кандидатами на должность руководителя отдела САП.

– онлайн-трансляция собеседований с кандидатами на должность 14:00 – рассмотрение дела по иску Оксаны Марченко , которая обжалует указ президента Украины от 19 февраля 2021 № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" в Кассационном суде в составе Верховного суда.

– рассмотрение , которая обжалует указ президента Украины от 19 февраля 2021 № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" в Кассационном суде в составе Верховного суда. 14:30 – заседание по делу о противодействии "титушек" Евромайдану (обвинение Юрия Крысина в противодействии протестным акциям. Эпизоды похищения и пыток 21.01.2014 и события 18.02.2014) в Дарницком райсуде Киева (ул.Севастопольская, 7/13).

– заседание Евромайдану (обвинение Юрия Крысина в противодействии протестным акциям. Эпизоды похищения и пыток 21.01.2014 и события 18.02.2014) в Дарницком райсуде Киева (ул.Севастопольская, 7/13). 19:00 – обучение ветеранов по программе профессионального развития в сфере кибербезопасности и реинтеграции для ветеранов АТО/ООС "Киберзащитники" (отель Hilton, Dallas 1 Hall, бульвар Тараса Шевченко, 30).

Ровно

9:00 – начало двухдневного выездного заседания ВСК Верховной Рады Украины по вопросам расследования случаев и причин нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации полномочий по вопросам охраны детства, реформирования системы учреждений институционального ухода и воспитания, реализации права ребенка на семейное воспитание и усыновление, развития (модернизации) социальных услуг (зал заседаний Ровенской ОГА, каб. 601).

Одесса

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15:00 – презентация сайта фракции "Слуга народа" в Одесском городском совете и аналитического портала открытых данных города (Музей современного искусства, ул. Леонтовича, 5).

За рубежом

Брюссель, Бельгия

Первый день саммита Евросоюза под председательством главы Европейского совета Шарля Мишеля, в ходе которого рассмотрят действия властей Беларуси по принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Лимасол, Кипр

Первенство Европы по самбо.

Эквадор

Бывший финансист, консерватор Гильермо Лассо принесет присягу в качестве нового президента страны.