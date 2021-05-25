Прекращение авиасообщения с Беларусью и Блинкен на Ближнем Востоке – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 25 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Самолет Ryanair все еще в аэропорту Минска

Во вторник Кабинет министров Украины намерен принять решение по авиасообщению с Беларусью после инцидента с Ryanair, а Блинкен посетит Израиль и Палестину.

Украина

Внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения вопроса о прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь.

9:00 – судебное заседание в деле по обвинению бывшего главы ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины в Высшем антикоррупционном суде.

10:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (ул. Прорезная, 15, 3-й этаж).

10:00 – брифинг на тему "Об имуществе и ресурсах, которые пребывают в управлении Министерства обороны Украины"("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале.

10:00 – VIII съезд Федерации профсоюзов Украины (МЦКИ профсоюзов Украины, Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1).

10:15 – форум "Украина 30. Земля". Откроет мероприятие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а). Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

10:50 – выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций (Международный детский центр "Артек", Пуща-Водица, 14-я линия).

15:30 – заседание Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов. Трансляция в прямом эфире (ул. Садовая, 3а, зал 330).10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).

14:00 – общая встреча Европейской бизнесассоциации с главой Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в онлайн-режиме.

14:20 – рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций финучреждения в Хозяйственном суде Киева.

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15:00 – заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Трансляция заседания конкурсной комиссии будет осуществляться на YouTube-канале Кабинета министров Украины.

18:30 – онлайн-трансляция церемонии награждения победителей конкурса профессиональной журналистики "Честь профессии 2021". Детальнее – на странице события в Facebook.

Четвертая международная ярмарка грантов в сфере культуры Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" и Украинского культурного фонда. Детали: сайт, Facebook.

19:00 – прямой эфир с творческой группой сериала "Козаки. Абсолютно брехлива історія", который номинирован на Пятую Национальную кинопремию "Золота Дзиґа". Трансляция в Facebook.

Киев

10:00 – открытая тренировка столичных спасателей на муниципальном пляже "Венеция".

– открытая на муниципальном пляже "Венеция". 12:00 – "прямая линия" Контактного центра с участием замглавы Деснянской РГА Владислава Сюра. Вопросы будут приниматься до 13:00 по номеру 15-51.

– Контактного центра с участием замглавы Деснянской РГА Владислава Сюра. Вопросы будут приниматься до 13:00 по номеру 15-51. 12:00 – научно-практическая конференция "Иван Франко в ХХІ веке: вызовы и перспективы" в рамках чествования памяти Ивана Франко (Музей выдающихся деятелей украинской культуры, ул. Саксаганского, 97).

За рубежом

Брюссель, Бельгия

Обсуждение инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске Североатлантическим советом на уровне постоянных представителей государств – членов НАТО.

Вена, Австрия

Пятый раунд переговоров об условиях возвращения Ирана и США к выполнению в полном объеме Совместного всеобъемлющего плана действий.

Израиль и Палестина

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Ближний Восток. В Иерусалиме Блинкен встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а в Рамаллахе проведет встречу с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и палестинским премьером Мухаммедом Штайе.

Нью-Йорк, США

В штаб-квартире ООН пройдет виртуальный диалог на тему "Построение лучшей парадигмы по предотвращению и противодействию терроризму" (с использованием видеоконференцсвязи).

Франция

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликует данные об объеме внешней торговли в странах G20 в первом квартале 2021 года