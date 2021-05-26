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Новая партия Pfizer в Киеве и заседание Гаагского суда по МН17 – анонсы СЕГОДНЯ

26 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 26 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В среду в Киев прибудет первая партия вакцины производства Pfizer-BioNTech, закупленная за средства госбюджета, а в Нидерландах на военной базе состоится заседание Гаагского суда по сбитому на Донбассе MH17.

Украина

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За рубежом

Стамбул, Турция

Нидерланды

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Беларусь

Нью-Йорк, США

Экстренное заседание Совет безопасности ООН по принудительной посадке в Минске лайнера компании Ryanair и аресту белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Брюссель, Бельгия

Сирия

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