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Решения судов по Тупицкому и Шмыгаль в Днепре – анонсы СЕГОДНЯ

27 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 27 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В четверг должны огласить сразу два решения суда по экс-главе Конституционного суда Александру Тупицкому, а премьер-министр Денис Шмыгаль начнет визит в Днепропетровскую область с открытия инвестиционного форума UkraineInvest Talks Dnipro.

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