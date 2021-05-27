Решения судов по Тупицкому и Шмыгаль в Днепре – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 27 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В четверг должны огласить сразу два решения суда по экс-главе Конституционного суда Александру Тупицкому, а премьер-министр Денис Шмыгаль начнет визит в Днепропетровскую область с открытия инвестиционного форума UkraineInvest Talks Dnipro.

Украина

Продолжение визита генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельги Шмид. Запланирована поездка на линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

9:00 – Министерство цифровой трансформации Украины запустит на портале "Дия.Цифровое образование" национальный тест на цифровую грамотность для государственных служащих

– Министерство цифровой трансформации Украины запустит на портале "Дия.Цифровое образование" национальный тест на цифровую грамотность для государственных служащих 11:00 – онлайн-встреча с главой Государственной службы статистики Игорем Вернером. Мероприятие будет проходить онлайн на платформе Zoom. Для участия необходимо зарегистрироваться.

– онлайн-встреча с главой Государственной службы статистики Игорем Вернером. Мероприятие будет проходить онлайн на платформе Zoom. Для участия необходимо зарегистрироваться. 11:00 – форум по вопросам инклюзии ромов, инициированный уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Трансляция в прямом эфире на официальных страницах омбудсмена: Facebook, YouTube.

– форум по вопросам инклюзии ромов, инициированный уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Трансляция в прямом эфире на официальных страницах омбудсмена: Facebook, YouTube. 15:00 – круглый стол "Беларусь – страна, опасная для украинцев" (ИВЦ Музея Майдана, Дом профсоюзов, 2-й этаж).

– круглый стол "Беларусь – страна, опасная для украинцев" (ИВЦ Музея Майдана, Дом профсоюзов, 2-й этаж). 15:00 – мероприятие, посвященное международному Дню менструальной гигиены в рамках специальных мотивационных и информационно-просветительских мероприятий для женщин, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (IHub, ул. Крещатик, 10).

– мероприятие, посвященное международному Дню менструальной гигиены в рамках специальных мотивационных и информационно-просветительских мероприятий для женщин, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (IHub, ул. Крещатик, 10). 16:00 – итоговая встреча членов делегации правительства Украины по результатам участия в 65-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по положению женщин (15-26 марта 2021) (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться.

– итоговая встреча членов делегации правительства Украины по результатам участия в 65-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по положению женщин (15-26 марта 2021) (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться. Международная конференция "Дни электронных коммуникаций" при поддержке Министерства цифровой трансформации. Подробности. Прямая трансляция ("Джинтама-Бриз", Киевская обл, Вышгородский р-н, пос. Глебовка, урочище Зеленый Бор, 8).

Cуды

9:00 – оглашение решения по административному делу бывшего судьи КС Александра Тупицкого о нарушении требований финансового контроля в Голосеевском районном суде Киева.

– оглашение решения по административному делу бывшего судьи КС Александра Тупицкого о нарушении требований финансового контроля в Голосеевском районном суде Киева. 9:30 – оглашение решения по административному делу в отношении Тупицкого о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Голосеевском районном суде Киева.

– оглашение решения по административному делу в отношении Тупицкого о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Голосеевском районном суде Киева. 9:30 – заседание по делу командира батальона харьковского "Беркута" В. Лукаша, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, в Дарницком райсуде Киева (ул. Севастопольская, 7/13).

– заседание по делу командира батальона харьковского "Беркута" В. Лукаша, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, в Дарницком райсуде Киева (ул. Севастопольская, 7/13). 10:00 – Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства рассмотрит дело о соответствии Конституции Украины положений ч. 1 ст. 14-2, ч. 5 ст. 279-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

– Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства рассмотрит дело о соответствии Конституции Украины положений ч. 1 ст. 14-2, ч. 5 ст. 279-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 10:20 – Большая палата Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело о соответствии Конституции Украины положений ч. 3 ст. 88 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 № 1402-VIII.

– Большая палата Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело о соответствии Конституции Украины положений ч. 3 ст. 88 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 № 1402-VIII. 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 11:00 – заседание по делу о событиях 18.02.2014 (применение силы против протестующих, выплата "Беркуту" незаконного вознаграждения) в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– заседание по делу о событиях 18.02.2014 (применение силы против протестующих, выплата "Беркуту" незаконного вознаграждения) в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 12:00 – заседание по делу о лишении водительских прав за поездку в Межигорье 29.12.2013 и препятствовании мирным собраниям экс-главой Днепровского районного суда Киева Нелей Ластовкой в Деснянском райсуде Киева (пр. Маяковского, 5в).

– заседание по делу о лишении водительских прав за поездку в Межигорье 29.12.2013 и препятствовании мирным собраниям экс-главой Днепровского районного суда Киева Нелей Ластовкой в Деснянском райсуде Киева (пр. Маяковского, 5в). Рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение об обжаловании процедуры конкурса на должность главы правления в Северном апелляционном хозяйственном суде.

Днепр

Реклама

10:00 – премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область откроет международный инвестиционный форум UkraineInvest Talks Dnipro. Трансляция по ссылке.

– премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область откроет международный инвестиционный форум UkraineInvest Talks Dnipro. Трансляция по ссылке. 10:50 – подход Дениса Шмыгаля к прессе.

Киев

10:00 – пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IХ созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж)

– пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IХ созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж) 14:30 – пресс-конференция по случаю открытия фотовыставки "Города-побратимы Киев-Лейпциг", посвященной 60-летию партнерских отношений городов-побратимов Киева и Лейпцига ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться.

– пресс-конференция по случаю открытия фотовыставки "Города-побратимы Киев-Лейпциг", посвященной 60-летию партнерских отношений городов-побратимов Киева и Лейпцига ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться. 14:30 – пресс-брифинг на тему "Презентация "подарка Киеву" от Доступно.UA ко Дню города – карты доступности Киева" (ул. Крещатик, 2).

– пресс-брифинг на тему "Презентация "подарка Киеву" от Доступно.UA ко Дню города – карты доступности Киева" (ул. Крещатик, 2). 19:00 – закрытый пресс-показ документального фильма "Будьмо, гей! Діалоги про гідність" о том, как Революция Достоинства 2013-2014 годов и русско-украинская война повлияли на ЛГБТ-сообщество в Украине (помещение DIALOG HUB, ул. Владимирская, 43). Онлайн-показ.

Полтава

11:00 – слушания по делу в отношении бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого в Киевском райсуде Полтавы.

За рубежом

Экстренная встреча Международной организации гражданской авиации после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси.

Онлайн-саммит Global Solutions Summit об экономическом развитии, позитивных социальных преобразованиях и экологической устойчивости в "постковидном" мире при участии генсека ООН Антониу Гутерриша и канцлера Германии Ангелы Меркель.