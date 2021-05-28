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Визит премьера Словакии и День Киева – анонсы СЕГОДНЯ

28 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 28 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В пятницу, 28 мая, в Украину прибудет с официальным визитом премьер Словакии Эдуард Хегер, а в столице пройдут первые мероприятия ко Дню Киева.

Украина

Киев

В рамках празднования Дня Киева пройдет Спортивный День Киева с различными соревнованиями и турнирами. Расписание:

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Одесса

Николаев

Мариуполь

За рубежом

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