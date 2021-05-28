Визит премьера Словакии и День Киева – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 28 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В пятницу, 28 мая, в Украину прибудет с официальным визитом премьер Словакии Эдуард Хегер, а в столице пройдут первые мероприятия ко Дню Киева.

Украина

Визит премьер-министра Словацкой Республики Эдуард Хегера, министра обороны Словакии Ярослава Надя и министра иностранных и европейских дел Ивана Корчока.

Продолжение визита в Украину генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельги Шмид.

11:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции .

– заседание Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции . 9:00 – рейтинговое интернет-голосование за 15 кандидатов в состав Рады общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Страница интернет-голосования. Голосование продлится до 21:00.

– рейтинговое интернет-голосование за 15 кандидатов в состав Рады общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Страница интернет-голосования. Голосование продлится до 21:00. 9:30 – митинг инвесторов банка "Аркада" у Офиса президента Украины:

– митинг инвесторов банка "Аркада" у Офиса президента Украины: 11:00 – шествие митингующих от ОП Украины до пешеходного моста на Майдане Незалежности возле Аллеи Героев Небесной Сотни;

12:00 – шествие митингующих от пешеходного моста на Майдане Незалежности до Кабинета министров Украины и перекрытие одной стороны пешеходной зоны и дорожного движения и развертывание мегафлага;

12:30 – установление тематической инсталляции под стенами Кабинета министров Украины;

13:00 – митинг у Кабинета министров Украины. Завершение акции планируется в 17:00.

10:00 – "Брифинг против полицейского произвола и насилия" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2).

– "Брифинг против полицейского произвола и насилия" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2). 13:00 – третье судебное заседание по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария" в Окружном админсуде Киева.

– третье судебное заседание по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария" в Окружном админсуде Киева. 14:00 – международный круглый стол на тему: "ПДЧ для Украины: готов ли к этому Альянс и готова ли Украина?" ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 2). Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале.

Киев

12:00 – онлайн-брифинг киевского городского головы Виталия Кличко о текущей ситуации в столице. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте Киевсовета и сайте мэра, а также на YouTube и в Facebook. Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

В рамках празднования Дня Киева пройдет Спортивный День Киева с различными соревнованиями и турнирами. Расписание:

10:00 – открытый чемпионат города Киева по борьбе "Кураш" (спортивный комплекс НПУ им. Драгоманова, ул. Тургеневская, 3/9).

– открытый чемпионат города Киева по борьбе "Кураш" (спортивный комплекс НПУ им. Драгоманова, ул. Тургеневская, 3/9). 10:00 – 5-й этап чемпионата Украины среди ветеранов по боулингу (боулинг-клуб "Бруклин", ул. Малиновского, 12).

– 5-й этап чемпионата Украины среди ветеранов по боулингу (боулинг-клуб "Бруклин", ул. Малиновского, 12). 10:00 – фестиваль по художественной гимнастике "Кубок Березняков 2021" (легкоатлетический манеж, проспект Павла Тычины, 18).

– фестиваль по художественной гимнастике "Кубок Березняков 2021" (легкоатлетический манеж, проспект Павла Тычины, 18). 11:00 – открытый чемпионат города "Киевские каштаны" по гимнастике спортивной среди юношей и девушек (Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, ул. Матеюка, 4).

– открытый чемпионат города "Киевские каштаны" по гимнастике спортивной среди юношей и девушек (Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, ул. Матеюка, 4). 12:00 – чемпионат Украины по парусному спорту, класс 470 (СДЮШОР по парусному спорту, ул. Приречная, 30).

– чемпионат Украины по парусному спорту, класс 470 (СДЮШОР по парусному спорту, ул. Приречная, 30). 13:00 – чемпионат города по пулевой стрельбе среди спортсменов 2001 г. р. и младших (СДЮШОР "Восток", ул. Привокзальная, 12-Б).

– чемпионат города по пулевой стрельбе среди спортсменов 2001 г. р. и младших (СДЮШОР "Восток", ул. Привокзальная, 12-Б). 14:00 – детский чемпионат города по шахматам (ТНУ им. Вернадского, ул. Кирилловская, 164).

– детский чемпионат города по шахматам (ТНУ им. Вернадского, ул. Кирилловская, 164). 15:30 – открытый чемпионат города по гребле академической среди молодежи (водно-спортивная база "Зенит", ул. Парковая дорога, Труханов остров, Матвеевский залив).

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16:00 – Открытие фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" (кинотеатр "Киевская Русь", ул. Сечевых Стрельцов, 93).

Одесса

12:00 – круглый стол по проблемам, с которыми столкнулись одесситы из-за массового использования электросамокатов. (пресс-центр ИА "Одесса-медиа").

Николаев

13:00 – круглый стол "Совместное устойчивое будущее: экономика морского кластера Украины", организованный при поддержке Представительства ЕС в Украине в рамках Европейских морских дней 2021. Прямая трансляция.

Мариуполь

Фестиваль современного искусства StartUp ГогольFest: сайт, Facebook. Подробная информация.

За рубежом

Французское Национальное статистическое управление Insee обнародует окончательные данные об изменении ВВП в первом квартале.

Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в мае.

Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в апреле.