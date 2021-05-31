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Зеленский на образовательном форуме и решение по апелляции Стерненко – анонсы СЕГОДНЯ

31 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 31 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В понедельник, 31 мая, в Киеве президент Владимир Зеленский откроет форум "Украина 30. Образование и наука", а в Одессе суд должен огласить решения по апелляции активиста Сергея Стерненко на приговор по делу о похищении депутата поселкового совета.

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