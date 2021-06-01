День защиты детей и заседание ОПЕК – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 1 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В Украине во вторник, 1 июня, пройдет множество мероприятий ко Дню защиты детей, а в Вене состоится заседание ОПЕК по уровням добычи нефти в августе и до конца года.

Украина

Форум "Украина 30. Образование и наука". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

12:00 – пресс-конференция, посвященная результатам первого года работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, защиты прав детей и их безопасности на дороге при участии заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко (пресс-центр МВД, ул. Пилипа Орлика, 16, вход в здание Центра культуры и искусств МВД).

14:00 – совместное совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов о состоянии противодействия детской преступности, защите прав и интересов детей, ставших жертвами преступных посягательств, и формировании системы правосудия, дружественной к ребенку под председательством генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой (ул. Резницкая, 13/15).

– совместное совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов о состоянии противодействия детской преступности, защите прав и интересов детей, ставших жертвами преступных посягательств, и формировании системы правосудия, дружественной к ребенку под председательством генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой (ул. Резницкая, 13/15). 17:00 – заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Трансляция в YouTube.

– заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Трансляция в YouTube. 17:00 – шестой благотворительный матч "Парламентский кубок – 2021" между командами "Сборной народных депутатов" и "Сборной журналистов Украины" (стадион НТК им. В. Банникова, переулок Лабораторный, 7а).

Верховная Рада

10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 12:00 – брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 15:30 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (ул. Садовая, 3а, зал заседаний № 330).

Суды

10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 11:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская 2-А).

– заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская 2-А). 13:00 – заседание по делу о "погроме Святошинско суда" (2017 год) в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– заседание по делу о "погроме Святошинско суда" (2017 год) в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 14:00 – рассмотрение апелляционной жалобы на оправдательный приговор догхантеру Святогору в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а).

– рассмотрение апелляционной жалобы на оправдательный приговор догхантеру Святогору в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а). 14:00 – заседание в деле по обвинению Юрия Крысина в противодействии протестным акциям (эпизоды похищения и пыток 21.01.2014 и события 18.02.2014) в Дарницком райсуде Киева (ул.Севастопольская, 7/13).

Мероприятия ко Дню защиты детей

9:00 – специальный тур по Музею науки Малой академии наук для детей социально незащищенных категорий (пр-т Академика Глушкова, 1, ВДНХ, павильон № 23, Музей науки Малой академии наук).

– специальный тур по Музею науки Малой академии наук для детей социально незащищенных категорий (пр-т Академика Глушкова, 1, ВДНХ, павильон № 23, Музей науки Малой академии наук). 11:00 – празднование Дня защиты детей в НДСБ "Охматдет" (ул. Черновола 28/1).

– празднование Дня защиты детей в НДСБ "Охматдет" (ул. Черновола 28/1). 12:00 – мероприятия с флагами от разных регионов Украины на Пешеходном велосипедном мосту через Владимирский спуск.

– мероприятия с флагами от разных регионов Украины на Пешеходном велосипедном мосту через Владимирский спуск. 12:00 – футбольный матч "Горжусь тобой" между воспитанниками социально-спортивных школ Фонда Реал Мадрид и звездами эстрады и кино из футбольного клуба "Маэстро". (Колледж Сухомлинского №272, ул. Шептицкого, 5а).

– футбольный матч "Горжусь тобой" между воспитанниками социально-спортивных школ Фонда Реал Мадрид и звездами эстрады и кино из футбольного клуба "Маэстро". (Колледж Сухомлинского №272, ул. Шептицкого, 5а). 14:00 – открытие выставки детских рисунков от финалистов проекта "Рисуем вместе" из Украины, Армении, Болгарии, Германии и Турции (Центр украинской культуры и искусства, ул. Хорива, 19-В).

– открытие выставки детских рисунков от финалистов проекта "Рисуем вместе" из Украины, Армении, Болгарии, Германии и Турции (Центр украинской культуры и искусства, ул. Хорива, 19-В). 14:00 – открытие уличной выставки "Барви свободи. Майдан, мальований дітьми" в парке Шевченко возле памятника Тарасу Шевченко.

Киев

10:00 – акция "Вернуть Киевскую детскую Академию Искусств детям!" за сохранение Академии возле КГГА.

– акция "Вернуть Киевскую детскую Академию Искусств детям!" за сохранение Академии возле КГГА. 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики (ул. Крещатик, 36, каб. 1017).

– заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики (ул. Крещатик, 36, каб. 1017). 12:00 – прямая линия с главой Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Игорем Щербаком в Контактном центре столицы. Звонки будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.

– прямая линия с главой Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Игорем Щербаком в Контактном центре столицы. Звонки будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51. 13:00 – акция "Живодеры должны сидеть в тюрьме!" возле Киевского апелляционного суда.

– акция "Живодеры должны сидеть в тюрьме!" возле Киевского апелляционного суда. 16:00 – открытие выставки "Станислав Дрокин – ДНК автора" художника-ювелира мирового уровня Станислава Дрокина (Музей исторических драгоценностей Украины, ул. Лаврская, 9, корпус 12).

– открытие выставки "Станислав Дрокин – ДНК автора" художника-ювелира мирового уровня Станислава Дрокина (Музей исторических драгоценностей Украины, ул. Лаврская, 9, корпус 12). Конкурс профессионального мастерства среди сантехников на базе Киевского высшего профессионального училища строительства (ул. Болсуновская, 3/37).

Киевская область

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9:30 – открытие XIV Международного молочного конгресса с участием министра аграрной политики Романа Лещенка и депутатов Верховной Рады, а также представителей Всемирного банка (IFC) (KievExpoPlaza, ул. Амстердамская 1, с. Березовка, Макаровский р-н).

Одесса

15:00 – открытие выставки "Нонконформисты", посвященная движению одесских нонконформистов (ул. Пушкинская, 9, Одесский музей западного и восточного искусства).

Херсонская область

Учения с силами и средствами противовоздушной обороны на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины в Скадовском районе Херсонской области.

За рубежом

Евросоюз

Статистическое управление ЕС обнародует данные о безработице в апреле.

Статистическое управление ЕС обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен.

Израиль

Прибытие старшего дипломата М. Рэтни – исполняющего обязанности временного главы посольства США в Иерусалиме.

Австрия

Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, по уровням добычи на август, а также в целом до конца года.