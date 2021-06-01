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День защиты детей и заседание ОПЕК – анонсы СЕГОДНЯ

1 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 1 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В Украине во вторник, 1 июня, пройдет множество мероприятий ко Дню защиты детей, а в Вене состоится заседание ОПЕК по уровням добычи нефти в августе и до конца года.

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