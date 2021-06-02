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Сенаторы США в Украине и похороны экс-главы внешней разведки – анонсы СЕГОДНЯ

2 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 2 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В ходе визита в Украину 2 июня сенаторы от двух партий Конгресса США встретятся с Владимиром Зеленским, а на Байковом кладбище похоронят погибшего в Египте бывшего главу Службы внешней разведки Виктора Гвоздя.

Украина

Верховная Рада

Суды

Киев

Похороны экс-главы Службы внешней разведки генерал-лейтенанта Виктора Гвоздя:

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