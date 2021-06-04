Версія українською
$ 27,34
33,26

Заседание СНБО и Шмыгаль в Грузии – анонсы СЕГОДНЯ

4 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 4 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В пятницу, 4 мая Совета национальной безопасности и обороны Украины соберется для рассмотрения санкций против Беларуси, а также продолжится визит премьера Дениса Шмыгаля в Грузию.

Украина

Суды

Киев

Киевская область

Реклама

Житомир

За рубежом

Лондон, Великобритания

Грузия

Виртуально

Новости на эту же тему:
Грузия СНБО анонс G7 Денис Шмыгаль

Реклама