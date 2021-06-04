Заседание СНБО и Шмыгаль в Грузии – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 4 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В пятницу, 4 мая Совета национальной безопасности и обороны Украины соберется для рассмотрения санкций против Беларуси, а также продолжится визит премьера Дениса Шмыгаля в Грузию.

Украина

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

10:00 – пленарное заседание Верховной Рады. Час вопросов к правительству (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады. Час вопросов к правительству (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 15:00 – комитетские слушания на тему "Развитие рынка авторских прав в Украине – современные вызовы защиты прав авторов" (ул. Банковая, 6-8, 2-й этаж, помещение кинотеатра).

– комитетские слушания на тему "Развитие рынка авторских прав в Украине – современные вызовы защиты прав авторов" (ул. Банковая, 6-8, 2-й этаж, помещение кинотеатра). 12:00 – акция против законопроекта о "нетерпимости", которым предусматривается лишение свободы на 8 лет и привлечение к ответственности за дискриминацию ЛГБТ, под Офисом президента.

– акция против законопроекта о "нетерпимости", которым предусматривается лишение свободы на 8 лет и привлечение к ответственности за дискриминацию ЛГБТ, под Офисом президента. 12:30 – пресс-конференция "Вступительная кампания-2021 для лиц с временно оккупированных территорий Украины: новые возможности и перспективы" при участии министра образования и науки Сергея Шкарлета. Трансляция: Youtube, Facebook.

Суды

8:30 – заседание по делу о силовом разгоне Майдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– заседание по делу о силовом разгоне Майдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 9:00 – заседание по делу командира роты харьковского "Беркута", обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года в Подольском райсуде Киева (ул. Хорива, 21).

– заседание по делу командира роты харьковского "Беркута", обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года в Подольском райсуде Киева (ул. Хорива, 21). 9:30 – заседание по делу в отношении исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия, обвиняемых в завладении и растрате 127 млн грн, в Высшем антикоррупционном суде (ул. Крещатик, 42а).

– заседание по делу в отношении исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия, обвиняемых в завладении и растрате 127 млн грн, в Высшем антикоррупционном суде (ул. Крещатик, 42а). 14:00 – исследование доказательств по делу об обвинении заместителя директора УГП "Укрхимтрансаммиак" и директора частного акционерного общества в завладении средствами государственного предприятия в Антикоррупционном суде.

Киев

12:00 – онлайн пресс-брифинг киевского городского головы Виталия Кличко о текущей ситуации в столице. Онлайн-трансляция: сайт, YouTube, Facebook.

– онлайн пресс-брифинг киевского городского головы Виталия Кличко о текущей ситуации в столице. Онлайн-трансляция: сайт, YouTube, Facebook. 15:00 – открытие выставки "Ангелы Черного моря", посвященной Украинской военной авиации (Государственный музей авиации им. Антонова, ул. Медовая, 1).

– открытие выставки "Ангелы Черного моря", посвященной Украинской военной авиации (Государственный музей авиации им. Антонова, ул. Медовая, 1). 16:00 – мероприятия по празднованию 80-летия выдающегося украинского актера Богдана Ступки в рамках кинофестиваля "Молодость" (кинотеатр "Оскар", зал "Венеция", ТРЦ Gulliver, Спортивная площадь, 1a).

– мероприятия по празднованию 80-летия выдающегося украинского актера Богдана Ступки в рамках кинофестиваля "Молодость" (кинотеатр "Оскар", зал "Венеция", ТРЦ Gulliver, Спортивная площадь, 1a). 17:00 – открытие всеукраинской выставки-конкурса современной графики "Арт Параллели – 2021" (3-й этаж Центра Украинской Культуры и Искусства, ул. Хорива, 19-В).

Киевская область

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4-6 июня в Макаровском районе пройдет фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Мама, я дома".

Житомир

11:00 – судебное заседание по делу убийства семерых нацгвардейцев батальона имени генерала Кульчицкого в Богунском райсуде (Соборная площадь, 1). Детали в Facebook.

За рубежом

Лондон, Великобритания

Встреча министров финансов G7.

Грузия

Визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Виртуально

Неформальная встреча Совета сотрудничества ЕС – Киргизия в формате видеоконференции.