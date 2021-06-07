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Зеленский на конференции по гибридным угрозам и суд по МН17 в Гааге – анонсы СЕГОДНЯ

7 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 7 июня в Украине и за рубежом в одном месте

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в международной конференции по гибридным угрозам демократии и форуме по экологии, а в Гааге начнется рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

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