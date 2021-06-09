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Заседание ТКГ по Донбассу и Кулеба в Германии – анонсы СЕГОДНЯ

9 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 8 июня в Украине и за рубежом в одном месте

На среду, 9 июня, запланировано очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба продолжит встречи в Германии.

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