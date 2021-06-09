Заседание ТКГ по Донбассу и Кулеба в Германии – анонсы СЕГОДНЯ

На среду, 9 июня, запланировано очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба продолжит встречи в Германии.
Украина
- Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции.
- Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Германию.
- Заседание Кабинета министров Украины.
- 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123, конференц-зал).
- 10:00 – бессрочная мирная акция "Прочистите ГАСИ" возле Офиса президента для привлечения внимания к хаосу, коррупции, преступной деятельности в строительной отрасли, которые совершаются должностными лицами Министерства развития громад и территорий Украины и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ул. Банковая, 11).
- 10:30 – завершения форума "Украина 30. Экология" с участием вице-премьер-министр европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.
- 11:00 – акция протеста пенсионеров силовых структур, требующих полного пересчета пенсий для ветеранов военной службы и правоохранительных органов, возле здания Кабинета министров Украины.
- 33-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2021" (территория НК "Экспоцентр Украины" (ВДНХ)).
Верховная Рада
- 10:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (ул. Садовая, 3а, к. 1224).
- 10:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз в формате видеоконференции.
- 11:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в формате видеоконференции.
- 12:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций (ул. Садовая, 3а, к. 1316).
- 14:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в формате видеоконференции.
- 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3а, к. 1016).
- Выездное заседание в Ивано-Франковске Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.
Суды
- 8:00 – заседание по делу в отношении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, обвиняемых в продаже имущественных прав на недвижимость государственного предприятия, в Высшем антикоррупционном суде.
- 10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504).
- 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 11:00 – заседание по рассмотрению апелляции на решение Печерского районного суда о безальтернативном аресте бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования, в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а).
Киев
- 10:00 – онлайн-прием в Управлении по вопросам рекламы КГГА. Принять участие можно лично или через представителя, полномочия которого оформлены в установленном порядке. Подробнее по ссылке.
- 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами (ул. Крещатик, 36, зал заседаний 1017, 10-й этаж).
- 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, зал заседаний, к. 514)
- 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы (ул. Крещатик, 36, каб. 512).
- 14:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ул. Крещатик, 36, 10-й этаж, к. 1017).
- 14:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства (ул. Крещатик, 36, каб. 514).
- 13:00 – открытие звезд украинским спортсменам: пловцу Олегу Лисогору, биатлонистке Юлии Джиме, кикбоксеру Виктору Дорошенко на "Площади звезд" (пл. Спортивная, 1а).
Киевская область
- 12:30 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Белоцерковском горрайонном суде (Белая Церковь, ул. Первомайская, 4а).
Одесса
- 12:00 – брифинг первого заместителя главы Одесской областной государственной администрации Бориса Волошенкова (пр. Шевченко, 4, общественная приемная).
Николаевская область
- 9-10 июня на Южно-Украинской атомной электростанции пройдет совместная с НАЭК "Энергоатом" плановая противоаварийная тренировка.
Донецкая область
- 14:00 – в Покровске начнется акция в поддержку семей пропавших без вести (пл. Шибанкова, 11, городской совет). Дополнительная информация: nadiyemos@gmail.com или по тел. (099)533-27-03, (050)340-45-04.
За рубежом
Бухарест, Румыния
- 11:30 – пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко и одного из игроков команды в Украинском медиацентре, на территории которого будут работать медиазона для СМИ и конференц-зал (гостиница Complex Silva, str. Petricani, 9A, Bucureşti, Romania).
Турция
- Визит в Турцию президента Киргизии Садира Жапарова.
Таджикистан
- В Хатлонской области состоится узбекско-таджикский межрегиональный форум.
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