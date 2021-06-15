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Выставка "Оружие и безопасность" и введение COVID-паспортов в ЕС – анонсы СЕГОДНЯ

15 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 15 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В Киеве начнет работу международная выставка "Оружие и безопасность", на которой представят сверхбыстрый боевой дрон, а в Европе введут давно анонсированный паспорт вакцинации от COVID-19.

Украина

Верховная Рада

Суды

Киев

Одесса

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Чернигов

За рубежом

Шуша, Азербайджан

Брюссель, Бельгия

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