Акция под Минздравом и суд по сбитому над Донбассом самолетом в Гааге – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 17 июня в Украине и за рубежом в одном месте

Под Министерством здравоохранения пройдет акция "Спасем медицину вместе" а в Гааге продолжится рассмотрение дела об уничтожении самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.

Украина

10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 12:00 – брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 15:00 – начнутся брифинги народных депутатов Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– начнутся брифинги народных депутатов Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 15:30 – заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (ул. М. Грушевского 18/2, зал № 11, второй этаж). Трансляция в прямом эфире на Facebook-странице ВСК.

– заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (ул. М. Грушевского 18/2, зал № 11, второй этаж). Трансляция в прямом эфире на Facebook-странице ВСК. 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а). 10:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, ул. Прорезная, 15, каб. 327).

– заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, ул. Прорезная, 15, каб. 327). 11:00 – акция "Спасем медицину вместе" возле Министерства здравоохранения. Детали в Facebook.

– акция "Спасем медицину вместе" возле Министерства здравоохранения. Детали в Facebook. 14:00 – пресс-брифинг о решении Правления НБУ по монетарной политике – июнь 2021. Трансляция.

– пресс-брифинг о решении Правления НБУ по монетарной политике – июнь 2021. Трансляция. 14:00 – рассмотрение иска Александра Тупицкого по обжалованию указа президента Украины от 27 марта 2021 №124/2021 о назначении истца судьей Конституционного суда в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

– рассмотрение иска Александра Тупицкого по обжалованию указа президента Украины от 27 марта 2021 №124/2021 о назначении истца судьей Конституционного суда в Кассационном административном суде в составе Верховного суда. 14:30 – заседание по делу о нападении титушек на протестующих и убийстве журналиста Вячеслава Веремия в Шевченковском районном суде Киева (Дегтяревская, 31а).

– заседание по делу о нападении титушек на протестующих и убийстве журналиста Вячеслава Веремия в Шевченковском районном суде Киева (Дегтяревская, 31а). Мероприятия, посвященные полному спектру вопросов по безопасности в составе: Международной выставки "Оружие и безопасность", Международного авиакосмического салона "Авиасвит ХХI", Международной выставки систем охраны и безопасности "Expert Security"; Международной выставки средств спасения и пожарной безопасности "Технологии защиты/ПожТех" в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15).

Киев

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15:00 – открытие обновленного туристическо-информационного центра (Европейская площадь, черный домик "Tour info Kyiv").

Белая Церковь

Форум инновационных производств с участием представители малого и среднего бизнеса, промышленного сектора экономики и высокотехнологических производств (ул. Леваневского, 150). Программа.

Одесса

9:00 – международный форум "Инфраструктура юга Украины" с участием министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, министра инфраструктуры Александра Кубракова, и. о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика ("Premier Hotel Odessa", ул. Академическая, 32). Подробности.

За рубежом

В Ереване (Армения) и. о. премьер-министра Никол Пашинян проведет общенациональный митинг в преддверии намеченных на 20 июня парламентских выборов в Армении.

В Гаагском окружном суде (Нидерланды) продолжится рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Встреча министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа).

Девятая техническая встреча представителей стран ОПЕК и других стран, участвующих в соглашении ОПЕК+.

Вебинар международного рейтингового агентства Fitch "Global Economic Outlook – Faster Growth, Rising Prices", посвященный перспективам глобального экономического роста, дальнейшему бюджетному стимулированию в США и Европе, а также необычайно высокому мировому спросу на товары в условиях пандемии.

Joint Organization Data Initiative (JODI) опубликует данные об объемах экспорта и добычи нефти более чем в 60 странах в апреле.