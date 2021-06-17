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Акция под Минздравом и суд по сбитому над Донбассом самолетом в Гааге – анонсы СЕГОДНЯ

17 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 17 июня в Украине и за рубежом в одном месте

Под Министерством здравоохранения пройдет акция "Спасем медицину вместе" а в Гааге продолжится рассмотрение дела об уничтожении самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.

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