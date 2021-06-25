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Пресс-конференция Разумкова и ЛГБТ-акция под Офисом президента – анонсы СЕГОДНЯ

25 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Глава Верховной Рады выскажется по поводу Конституции, временная поверенная США посетит Мариуполь и Бердянск, а на Банковой будет очередная акция – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 25 июня в Украине для читателей "Сегодня".

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