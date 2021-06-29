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Специалисты США по санкциям в Киеве и матч Украина – Швеция на Евро-2020 – анонсы СЕГОДНЯ

29 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Для консультаций с СНБО Украину посетят американские эксперты, а украинская сборная по футболу померяется силами со шведами – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 29 июня в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • В Киев из США прибудут специалисты по санкциям для совместных консультаций с Советом национальной безопасности и обороны Украины по сотрудничеству в сфере санкционной политики.
  • 9:00 – заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).
  • 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
  • 10:00 – акция движения "SaveФОП" на Майдане Независимости.
  • 12:00 – пресс-конференция на тему "Первые итоги и результаты ВНО и условия вступительной кампании 2021 года" с участием министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета (проспект Победы, 10, МОН, актовый зал). Онлайн-трансляция: Youtube-канал и Facebook-страница МОН.
  • 12:00 – рассмотрение дела о толкованиях и нормах УПК Украины и закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлениий" в отношении правовых оснований реализации имущества (активов), на которые наложен арест в уголовном производстве (Большая палата Верховного суда
  • 12:00 – фотовыставка, посвященная 30-летию возрождения Курултая крымскотатарского народа в Верховной Раде (ул. Грушевского, 5, кулуары 3-го этажа).
  • 15:15 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений в формате видеоконференции.
  • 18:00 – фестиваль культурных и креативных индустрий "Территория женщины" с участием первой леди Елены Зеленской, министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и главы МИД Дмитрия Кулебы в отеле Hyatt Regency Kyiv (Киев, ул. Аллы Тарасовой, 5)
  • 21:50 – прямая эксклюзивная трансляция футбольного поединка в рамках 1/8 финала Чемпионата Европы – 2020 между сборными Швеции и Украины.

За рубежом

Швейцария

  • Раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (29-30 июня).

Великобритания

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  • Матч между национальными сборными Украины и Швеции в 1/8 финала футбольного чемпионата Евро-2020 в Глазго.
  • Матч между национальными сборными Англии и Германии в 1/8 финала футбольного чемпионата Евро-2020 в Лондоне.

Евросоюз

  • Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне.

Австрия

  • Заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+.

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