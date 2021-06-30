Заседания комитетов Рады и брифинг по госзаказу Минобороны – анонсы СЕГОДНЯ

В среду ожидаются заседания десятка комитетов Верховной Рады, а также брифинги Минобороны и представительства президента в Крыму

Мы собрали все самые важные предстоящие события 30 июня в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Заседание Кабинета министров Украины.

9:30 – брифинг на тему: "Государственный оборонный заказ 2021-2023: приоритеты Министерства обороны Украины" (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Трансляция.

– брифинг на тему: "Государственный оборонный заказ 2021-2023: приоритеты Министерства обороны Украины" (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Трансляция. 10:00 – заседание Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг в форме открытого слушания.

– заседание Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг в форме открытого слушания. 12:00 – брифинг постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича и его заместителей по итогам двух лет работы команды Представительства (пресс-центр Офиса президента Украины, ул. Банковая, 11).

Верховная Рада

10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 12:00 – брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 14:30 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития (ул. Банковая, 5-7, к. 214).

– заседание Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития (ул. Банковая, 5-7, к. 214). 14:30 – заседание Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний № 330).

– заседание Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний № 330). 14:30 – заседание Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (ул. Банковая, 6-8, к. 525).

– заседание Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (ул. Банковая, 6-8, к. 525). 14:30 – заседание Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики (ул. Грушевского, 18/2, зал № 12).

– заседание Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики (ул. Грушевского, 18/2, зал № 12). 15:00 – заседание Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности (ул. Садовая, 3а, к. 727).

– заседание Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности (ул. Садовая, 3а, к. 727). 15:00 – заседание Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики в формате видеоконференции.

– заседание Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики в формате видеоконференции. 15:00 – заседание Комитета ВР по вопросам молодежи и спорта (ул. Садовая, 3а, к. 916).

15:00 – заседание Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций (ул. Садовая, 3а, к. 1316).

15:30 – заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (ул. Садовая, 3а, к. 122).

16:00 – заседание Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в формате видеоконференции.

Суды

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11:00 – заседание по делу о расстреле на Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева. Пять беркутовцев киевской спецроты обвиняются в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 48 человек (ул. Якуба Коласа, 27а).

– заседание по делу о расстреле на Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева. Пять беркутовцев киевской спецроты обвиняются в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 48 человек (ул. Якуба Коласа, 27а). 12:00 – Большая Палата Верховного суда рассмотрит апелляционную жалобу на решение Кассационного административного суда в составе ВС по делу об обжаловании Указа президента Украины от 2 февраля 2021 года №43/2021, которым введено в действие решение СНБО о применении санкций к ряду телеканалов.

– Большая Палата Верховного суда рассмотрит апелляционную жалобу на решение Кассационного административного суда в составе ВС по делу об обжаловании Указа президента Украины от 2 февраля 2021 года №43/2021, которым введено в действие решение СНБО о применении санкций к ряду телеканалов. 13:00 – заседание по делу об обвинении бывшего главы КГГА Александра Попова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365 УК Украины (ул. Дегтяревская, 31а).

14:30 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда по иску жены нардепа Тараса Козака Натальи Лавренюк продолжил рассмотрение дела об обжаловании Указа президента Украины № 64/2021 о применении санкций.

– Кассационный административный суд в составе Верховного суда по иску жены нардепа Тараса Козака Натальи Лавренюк продолжил рассмотрение дела об обжаловании Указа президента Украины № 64/2021 о применении санкций. В Высшем антикоррупционном суде продолжится исследование доказательств в так называемом "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины VII созыва и его финансового директора.

Киев

10:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций (ул. Крещатик, 36 к. 1017).

– заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций (ул. Крещатик, 36 к. 1017). 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам собственности (ул. Крещатик, 36, к.1017).

Кривой Рог

16:00 – торжественное открытие жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ул. Каткова, 25).

За рубежом

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Статистическое управление Европейского союза обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в июне.

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Китай обнародует официальное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) за июнь.