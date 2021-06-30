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Заседания комитетов Рады и брифинг по госзаказу Минобороны – анонсы СЕГОДНЯ

30 июня, 07:00

Юлия Безпечная

В среду ожидаются заседания десятка комитетов Верховной Рады, а также брифинги Минобороны и представительства президента в Крыму

Мы собрали все самые важные предстоящие события 30 июня в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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