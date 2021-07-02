Решение суда по убийце Гонгадзе и марш в поддержку вакцинации – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 2 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады. Час вопросов к правительству (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
- 12:00 – брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
- 10:00 – представители правозащитных организаций проведут "брифинг на стульях" под стенами Генеральной прокуратуры Украины на тему "Расследование военных преступлений под вопросом" (ул. Резницкая, 13/15).
- 11:00 – мероприятие "Непрочитанные письма 1941-го находят адресатов" – презентация уникальной музейной коллекции и вручение писем через 80 лет после отправления в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне (ул. Лаврская, 27).
- 12:00 – марш в поддержку вакцинации "Вакцинируйте наш мир!". Активисты Фонда АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) и представители других партнерских организаций пройдут от посольства Германии к Представительству Европейского Союза в Украине, чтобы призвать страны-члены ЕС поддержать предложение об отказе от патентной защиты на жизненно необходимые вакцины против COVID-19.
- 12:30 – пресс-брифинг Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на тему "Связанные с конфликтом своевольные задержания, пытки и жестокое обращение в Украине" (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Трансляция.
- 13:00 – собрание Украинской ассоциации районных и областных советов на тему "Проблемные вопросы финансового обеспечения райсоветов" с участием главы райсоветов со всей страны (помещение Киевского областного совета, площадь Леси Украинки, 1, сессионный зал).
- 15:00 – заседание Центральной избирательной комиссии. Трансляция.
- Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда объявит решение по уголовному делу в отношении экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача.
За рубежом
- Федеральное статистическое управление Германии опубликует данные о розничных продажах в мае.
- Министерство труда США обнародует данные о безработице в июне.
- Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за март.
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