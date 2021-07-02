Версія українською
$ 27,38
32,52

Решение суда по убийце Гонгадзе и марш в поддержку вакцинации – анонсы СЕГОДНЯ

2 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В Киеве пройдет марш к представительству ЕС в поддержку вакцинации, а Кассационный суд вынесет решение по смягчению приговора Пукачу

Мы собрали все самые важные предстоящие события 2 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Реклама

Украина

За рубежом

Новости на эту же тему:
суд Гонгадзе Пукач события анонс

Реклама