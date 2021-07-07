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Конференция по Украине в Вильнюсе и митинги под Кабмином и ОПУ – анонсы СЕГОДНЯ

7 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В Литве обсудят реформы в Украине, а обманутые инвесторы банка "Аркада" придут искать правды у власти – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 7 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Верховная Рада

Суды

Киев

Житомир

За рубежом

Литва

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7-8 июля в Вильнюсе пройдет 4-я Международная конференция по вопросам реформ в Украине – #UkraineReformConference2021: программа, детали.

Казахстан

Великобритания

Германия

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