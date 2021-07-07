Конференция по Украине в Вильнюсе и митинги под Кабмином и ОПУ – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 7 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции.
- Завершение форума "Украина 30. Международная политика" с участием первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а).
- Заседание Кабинета министров Украины.
- 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).
- 10:00 – Всеукраинский cъезд территориальных громад Украины (ул. Вадима Гетьмана, 6, Mercure Конгресс Центр, зал "Спилберг", 5-й этаж).
- 15:00 – заседание Общественного совета при Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ул. Арсенальная, 9/11, к. 523, 5 этаж).
Верховная Рада
- 10:00 – заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
- 10:00 – заседание Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (в формате видеоконференции).
- 11:00 – заседание Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций (ул. Садовая, 3а, к. 1316).
- 13:00 – заседание Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525).
- 15:00 – слушания Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики проведет в формате видеоконференции.
Суды
- 9:30 – заседание в Дарницком райсуде Киева по делу командира батальона харьковского "Беркута" Владислава Лукаша, который обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (противостояние 01.12.2013 на улице Банковой в Киеве – 67 пострадавших; 18.02.2014 – мирное шествие в Крепостном переулке и на улице Институтской – 107 пострадавших) (ул.Севастопольская, 7/13).
- 10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а, каб. 504).
- 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).
- 10:30 – рассмотрение по сути дела Сергея Сивохо против ветеранов российско-украинской войны, представителей Нацкорпуса Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли в Печерском районном суде Киева. Трансляция (ул. Владимирская, 15).
- 11:00 – Шестой апелляционный админсуд рассмотрит жалобу на решение ОАСК об отмене дисциплинарного взыскания в так называемом "деле Шеремета" (ул. Московская, 8).
- 11:00 – заседание по делу о расстреле на улице Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а).
- 14:00 – заседание по изменению меры пресечения для Семена Семенченко в связи с вновь открывшимися обстоятельствами в Печерском райсуде Киева (ул. Владимирская, 15).
- 14:30 – заседание по делу по обвинению Юрия Крысина в противодействии протестным акциям (эпизоды похищения и пыток 21.01.2014 и события 18.02.2014) в Дарницком райсуде Киева (ул. Севастопольская, 7/13).
- 17:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Подольском райсуде Киева (ул. Хорива, 21).
Киев
- 9:00 – авто- и пеший митинг инвесторов банка "Аркада" с перекрытием правительственного квартала – бессрочная парковка колонн начиная от Мариинского парка и до Кабинета министров. Сбор участников пешей колонны у здания Кабмина:
- 9:30 – митинг под стенами Кабмина.
- 11:00 – движение пешей колонны к Офису президента Украины на ул. Банковую.
- 11:30 – бессрочный митинг под стенами Офиса президента Украины.
- 10:00 – онлайн-прием в Управлении по вопросам рекламы КГГА с использованием технологии видеоконференций ZOOM. Детали.
- 10:00 – публичные обсуждения представленных киевлянами идей и предложений в рамках разработки Стратегии развития Киева до 2035 года (ул. Владимирская, 51-Б, Центр публичной коммуникации и информации). Трансляция: сайт, YouTube.
- 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами (ул. Крещатик, 36, зал заседаний 514, 5-й этаж).
- 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевгорсовета по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта (ул. Крещатик, 36, 10-й этаж, ком.1017).
- 11:00 – профилактический рейд на воде столичными спасателями. Водолазы-спасатели продемонстрируют методы спасения утопающих и покажут, как правильно оказывать пострадавшему первую домедицинскую помощь (остров Гидропарк, Венецианский пролив у Детского пляжа).
- 11:00 – акция "Нет фальсификации "дела Шеремета" у здания Шестого апелляционного административного суда. Детали (ул. Московская, 8).
- 14:00 – заседание Постоянной комиссии Киевгорсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, к. 514).
- 14:00 – заседание Постоянной комиссии Киевгорсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства (ул. Крещатик, 36, каб.1017).
Житомир
- Выездное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев и причин нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации полномочий по вопросам охраны детства, реформирования системы учреждений институционального ухода и воспитания, реализации права ребенка на семейное воспитание и усыновление, развития (модернизации) социальных услуг в Житомирской области. После заседания около 18:30 состоится пресс-брифинг в холле Житомирской ОГА.
За рубежом
Литва
7-8 июля в Вильнюсе пройдет 4-я Международная конференция по вопросам реформ в Украине – #UkraineReformConference2021: программа, детали.
- 9:30-11:30 – открытие сессии с участием президентов Литовской Республики Гитанаса Науседы и Украины Владимира Зеленского.
- 12:00-13:30 – панельная сессия 1. "Повестка дня ЕС-Украина: интеграция как драйвер трансформаций" с участием заместителя премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, первого замглавы ВР Руслана Стефанчука, главы Минюста Дениса Малюськи, комиссар Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели.
- 15:00-16:30 – панельная сессия 2. "Реформы сектора безопасности и обороны" с участием министра обороны Украины Андрея Тарана, руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Полины Лысенко, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кенте, главы Представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.
Казахстан
- В Нур-Султане 7-8 июля пройдут переговоры по ситуации в Сирии в "астанинском формате".
Великобритания
- В Лондоне состоится полуфинальный матч ЕВРО 2020 между сборными по футболу Англии и Дании.
Германия
- Власти Германии смягчат эпидемиологические правила въезда для прибывающих из ряда стран.
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