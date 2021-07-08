Завершение конференции в Вильнюсе и суд по Медведчуку – анонсы СЕГОДНЯ

В Литве пройдет второй день конференции по реформам в Украини при участии высших лиц, а в Киеве суд рассмотрит меру пресечения куму Путина – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 8 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123). 10:30 – заседание Комитета по вопросам экологической политики и природопользования в режиме видеоконференции, на котором будет заслушан годовой отчет главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Суды

9:30 – судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения по делу Виктора Медведчука в Печерском райсуде Киева.

– судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения по делу Виктора Медведчука в Печерском райсуде Киева. 9:45 – судебное заседание по рассмотрению обвинительных актов, направленных в суд в порядке специального досудебного расследования в отношении депутатов Севастопольского городского совета VI созыва (государственная измена), в Дарницком районном суде Киева.

– судебное заседание по рассмотрению обвинительных актов, направленных в суд в порядке специального досудебного расследования в отношении депутатов Севастопольского городского совета VI созыва (государственная измена), в Дарницком районном суде Киева. 10:15 – судебное заседание по рассмотрению обвинительных актов, направленных в суд в порядке специального досудебного расследования в отношении бывших судей и прокурора по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена), в Дарницком районном суде Киева.

– судебное заседание по рассмотрению обвинительных актов, направленных в суд в порядке специального досудебного расследования в отношении бывших судей и прокурора по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена), в Дарницком районном суде Киева. 12:30 – судебное заседание по рассмотрению обвинительных актов, направленных в суд в порядке специального досудебного расследования в отношении бывших судей и прокурора по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), в Святошинском районном суде Киева.

Киев

10:00 – пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж).

– пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж). 10:00 – продолжение публичных обсуждений представленных киевлянами идей и предложений в рамках разработки Стратегии развития Киева до 2035 года (ул. Владимирская, 51-Б, Центр публичной коммуникации и информации). Трансляция: сайт, YouTube.

– продолжение публичных обсуждений представленных киевлянами идей и предложений в рамках разработки Стратегии развития Киева до 2035 года (ул. Владимирская, 51-Б, Центр публичной коммуникации и информации). Трансляция: сайт, YouTube. 10:00 – открытие первой в Киеве комнаты, дружественной к детям, пострадавших от домашнего насилия или ставших его свидетелями, на базе Центра семьи Дарницкого района (пер. Игоря Качуровского, 1).

– открытие первой в Киеве комнаты, дружественной к детям, пострадавших от домашнего насилия или ставших его свидетелями, на базе Центра семьи Дарницкого района (пер. Игоря Качуровского, 1). 13:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, зал заседаний).

– заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, зал заседаний). 13:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг (ул. Крещатик, 36).

– заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг (ул. Крещатик, 36). 15:00 – открытие "Академии Гостеприимства" и обучение в рамках пилотного проекта "Академия Гостеприимства" по подготовке добровольных помощников сферы туризма и гостеприимства города Киева. Организатор: Управление туризма и промоций КГГА (ул. Крещатик, 27а, ОО "Киевский пресс-клуб").

Киевская область

11:00 – в селе Великая Александровка Бориспольского района начнется регистрация национального рекорда: самый большой герб Украины, созданный на поле с помощью инновационных технологий. Герб Украины на площади 60 000 кв. м высеяли на полигоне аграрных инноваций DigitalField с помощью технологий точного земледелия (AgriLab, ул. Броварская, 2).

За рубежом

Литва

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В Вильнюсе завершится 4-я Международная конференция по вопросам реформ в Украине – #UkraineReformConference2021: программа, детали.

10:00-12:00 – открытие заседания "Повестка дня реформ в Украине до 2030 года" с участием главы Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

– открытие заседания "Повестка дня реформ в Украине до 2030 года" с участием главы Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. 12:30-14:00 – панельная сессия 1. "Деловая среда и инвестиционный климат" с участием министра энергетики Украины Германа Галущенко, министра окружающей среды Украины Романа Абрамовского, главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

– панельная сессия 1. "Деловая среда и инвестиционный климат" с участием министра энергетики Украины Германа Галущенко, министра окружающей среды Украины Романа Абрамовского, главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. 15:00-16:30 – панельная сессия 2. "Хорошее управление – повышение эффективности и профессионализма" с участием министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, министра Кабинета министров Олега Немчинова, постоянного координатора ООН в Украине Осната Лубрани.

– панельная сессия 2. "Хорошее управление – повышение эффективности и профессионализма" с участием министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, министра Кабинета министров Олега Немчинова, постоянного координатора ООН в Украине Осната Лубрани. 16:30-16:45 – заключительное слово министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и вице-президента Швейцарской Конфедерации, главы Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассиса.

Япония

Переговоры по организационным вопросам, касающимся проведения Олимпиады.

ООН

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликует ежемесячный индекс продовольственных цен.

ОЭСР

ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в организацию странах за май.