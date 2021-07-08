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Завершение конференции в Вильнюсе и суд по Медведчуку – анонсы СЕГОДНЯ

8 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В Литве пройдет второй день конференции по реформам в Украини при участии высших лиц, а в Киеве суд рассмотрит меру пресечения куму Путина – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 8 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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В Вильнюсе завершится 4-я Международная конференция по вопросам реформ в Украине – #UkraineReformConference2021: программа, детали.

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