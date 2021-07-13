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Внеочередное заседание Рады и акция в поддержку медицинского каннабиса – анонсы СЕГОДНЯ

13 июля, 07:00

Юлия Безпечная

Владимир Зеленский созвал на вторник внеочередное заседание ВР, на котором могут легализовать медицинский каннабис – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 13 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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