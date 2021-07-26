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Конференция министров экономики ЕС и протест коневодов в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

26 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В Киеве пройдет протест против отношения к лошадям как к мясу, а в Евросоюзе запланировано неформальное онлайн-мероприятие – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 26 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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