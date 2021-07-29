Форум по децентрализации и суд по экс-мэру Славянска Штепе – анонсы СЕГОДНЯ

В четверг в Киеве завершится форум "Украина 30. Децентрализация", а в Харькове пройдет очередное заседание по делу Нели Штепы – и другие события

Владимир Зеленский на "Украина 30. Децентрализация" и Неля Штепа на суде / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 29 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Завершение форума "Украина 30. Децентрализация". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

15:00 – президент Владимир Зеленский примет участие в совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ (КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16а).

09:00 – мероприятие "Ивано-Франковская и Донецкая области строят мосты для сотрудничества" с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, глав ОГА обеих областей и представителей международных финансовых доноров (ул. Госпитальная, 12, отель "Президент", зал "Европейский").

10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

10:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15).

10:00 – онлайн-брифинг о старте тендеров проекта "Интернет-субвенция" и обеспечения сел интернетом c участием представителей Минцифры.

10:00 – международный форум "Ягоды 2021 UA" – Технологии, инвестиции, маркетинг" (ТПП Украины, ул. Большая Житомирская, 33).

11:00 – заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в онлайн-режиме с использованием видеоконференции Zoom. Наблюдать за ходом заседания можно на сайте Национального совета, его странице в Facebook и на YouTube.

12:00 – онлайн-заседание Совета по государственной поддержке кинематографии (ул. Лаврская, 10).

12:00 – социально-информационная акция "#ПрацюйБезпечно" ко Всемирному дню противодействия торговле людьми. Каждый посетитель акции сможет пообщаться со специалистами по противодействию торговле людьми, посетить тематическую фотозону "Человек – не товар" и узнать о безопасном трудоустройства, в том числе за рубежом (ул. Победы, 47, станция метро "Шулявская").

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12:30 – объявление рекорда украинского путешественника Константина Лиорека по наибольшему количеству стран, которые он посетил во время пандемии коронавируса (Klitschko Expo, ул. Большая Васильковская, 55).

14:00 – онлайн-заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины по рассмотрению вопроса "О результатах государственной экспертизы отчета по анализу безопасности эксплуатации комплекса конфайнмента и объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС".

16:30 – заседание по рассмотрению ходатайства следователя Управления Майдана ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича в организации насильственных преступлений в отношении участников мирной акции протеста на Майдане в 2013-2014 годах (ул. Владимирская, 15).

Харьков

Заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы в Орджоникидзевском райсуде Харькова.

За рубежом

Евросоюз

Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле.

США

Президент США Джо Байден объявит о требовании для сотрудников всех федеральных ведомств, в том числе и контрактников, вакцинироваться от COVID-19 или сдавать регулярно ПЦР-тесты.