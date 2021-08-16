В Киеве покажут Конституцию Пилипа Орлика, а страны БРИКС проведут форум – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 16 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- 9:30 – Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит дело №991/5204/21 по апелляционным жалобам прокурора и защитника экс-судьи Николая Чауса на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 августа 2021 года о применении меры пресечения в виде домашнего ареста.
- 10:00 – в Украину в рамках празднования 30-й годовщины Независимости доставят оригинал Конституции Пилипа Орлика, который хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме, для временного экспонирования в Софийском соборе в Киеве (16 августа – 14 ноября).
- 12:00 – рассмотрение коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда ходатайств стороны защиты по делу № 756/4855/17 по обвинению Виктора Януковича в совершении преступлений.
- Судебное заседание по делу ГП "ВостокГОК" о возможной растрате более 20 млн гривен в Высшем антикоррупционном суде.
- Онлайн-марафон #Мовознай по улучшению статей в украинской Википедии (16-24 августа), приуроченный к 30-й годовщине независимости Украины. Принять участие в марафоне могут все желающие. Детали.
За рубежом
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 16-17 августа посетит Южную Корею.
- Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок нерезидентами американских активов в июне.
- Открытие торговой выставки и бизнес-форума BRICS Trade Fair 2021 в онлайн-формате (16-18 августа), где будут представлены виртуальные павильоны стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).