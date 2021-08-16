В Киеве покажут Конституцию Пилипа Орлика, а страны БРИКС проведут форум – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 16 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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Украина

9:30 – Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит дело №991/5204/21 по апелляционным жалобам прокурора и защитника экс-судьи Николая Чауса на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 августа 2021 года о применении меры пресечения в виде домашнего ареста.

– Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит дело №991/5204/21 по апелляционным жалобам прокурора и защитника экс-судьи Николая Чауса на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 августа 2021 года о применении меры пресечения в виде домашнего ареста. 10:00 – в Украину в рамках празднования 30-й годовщины Независимости доставят оригинал Конституции Пилипа Орлика, который хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме, для временного экспонирования в Софийском соборе в Киеве (16 августа – 14 ноября).

– в Украину в рамках празднования 30-й годовщины Независимости доставят оригинал Конституции Пилипа Орлика, который хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме, для временного экспонирования в Софийском соборе в Киеве (16 августа – 14 ноября). 12:00 – рассмотрение коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда ходатайств стороны защиты по делу № 756/4855/17 по обвинению Виктора Януковича в совершении преступлений.

– рассмотрение коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда ходатайств стороны защиты по делу № 756/4855/17 по обвинению Виктора Януковича в совершении преступлений. Судебное заседание по делу ГП "ВостокГОК" о возможной растрате более 20 млн гривен в Высшем антикоррупционном суде.

Онлайн-марафон #Мовознай по улучшению статей в украинской Википедии (16-24 августа), приуроченный к 30-й годовщине независимости Украины. Принять участие в марафоне могут все желающие. Детали.

За рубежом