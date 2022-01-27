Антирекорд по заболевшим и смерти из-за "Омикрона": какая ситуация с COVID-19 в Украине

В стране продолжается новая COVID-волна / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сутки выявили более 32 тысяч новых больных COVID-19. В красной зоне карантина остаются два региона. Читайте в материале "Сегодня", как растет заболеваемость и агрессивен ли "Омикрон".

Данные за сутки

За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни – это самая большая цифра с начала пандемии. Из них детей – 4 847, медработников – 797, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 016 человек;

летальных исходов – 154;

выздоровело – 5 237 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 946 202 человека;

выздоровело – 3 601 952 человека;

летальных исходов – 99 738;

проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.

Карантинные зоны в Украине

Сейчас в красную зону карантина входят следующие области:

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Ровенская

Ивано-Франковская

В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:

Винницкая,

Волынская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Львовская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Черновицкая.

Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.

Слабее ли "Омикрон"

О том, что "Омикрон" слабее и не так агрессивен, свидетельствуют и цифры. В Киевской школе экономики, где моделируют варианты развития волны коронавируса, отмечают: количество госпитализированных на треть меньше, чем при предыдущем штамме. Меньше и смертность, но прогнозируют, что она все-таки увеличится, когда Украина выйдет на пик заболеваемости в феврале.

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"Это 45 тысяч выявленных случаев в среднем за сутки. А за отдельные сутки, мы ожидаем, количество выявленных случаев может достичь 55 тысяч. Ожидаем, что пик смертности будет на треть меньше, чем пик волны "Дельта", — говорит руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Но рассчитать, когда закончится пандемия, — математически не могут. Не берутся прогнозировать скорый конец коронавируса и израильские врачи, при том, что в стране максимальное количество вакцинированных. Пока же думают все же смягчить карантинные меры и разрешить ходить без масок, как это сделали в Британии.

"Нет смысла ограничений, когда есть столь быстрый поток инфицированных. Если маски "Омикрон" не сдерживают, то зачем их тогда носить?", — отметил врач Борис Брыль.

В Украине пока ограничений не отменяют — маски, дистанция и COVID-сертификаты обязательны. Как надолго – зависит от того, как пройдем волну "Омикрона".