Apple официально в Украине: почему компания вдруг обратила внимание на украинцев?

Apple только сейчас официально появился в Украине не из-за улучшения инвестиционного климата или уменьшения коррупции в стране, говорят эксперты

В некоторых странах Африки и Азии Apple давно имеет свою службу поддержки. А в Украине компания только на днях запустила службу поддержки клиентов на украинском языке и открыла офис.

Почему Apple долго не обращал внимание на Украину и вдруг решил открыть свой офис, выяснял "Сегодня".

Apple не "заходил" в Украину из-за ценностей и принципов?

Много кто сравнивает вхождение в страну Apple с IKEA. В свое время в IKEA заявляли, что не будут открываться в странах с высоким уровнем коррупции. Это якобы и было причиной, почему компания так долго не заходила в Украину. В конце концов в 2020 году IKEA запустила онлайн-магазин в Украине, а в феврале 2021-го – первый офлайн-магазин.

Если для IKEA коррупция – значительный фактор, то для Apple – нет, считает Сергей Выговский, СЕО интерьерного e-commerce Pufetto.

Для бренда, бизнес которого связан с тысячами квадратных метров торговых площадей, собственными торговыми центрами и огромным штатом людей, коррупция в стране имеет определенные последствия, поэтому, наверное, что IKEA принимали во внимание общественно-экономические и политические вопросы в тех странах, где планировали открыть собственные официальные представительства, говорит Выговский.

Бизнес Apple совершенно другой, там фоне IKEA минимальные CAPEX и OPEX (капитальные и операционные расходы).

"Поэтому коррупция, очевидно, никогда не была таким фактором, который каким образом сдерживает Apple делать собственное представительство в выбранной стране. Нужно понимать, что вопрос выхода бизнеса на зарубежные рынки – это, прежде всего, бизнес-вопросы, а не политика или философия, или ценности. Большинство коммерческих компаний, если мы не говорим о каких-то международных общественных организациях, стремятся достичь роста капитализации, прибыли, поэтому идут по пути наименьшего сопротивления", – говорит Сергей Выговский.

Кроме того, Apple никогда не заявлял о том, что не придет в страну, где существуют коррупция.

Почему именно сейчас Apple заходит в Украину?

Apple давно имеет службу поддержку в Чехии, Литве, даже в Кении и Папуа-Новая Гвинея и только теперь открыл офис в Украине.

Приход Apple в Украине не связан с улучшением делового или инвестиционного климата, уверен Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Очевидно, украинский рынок только сейчас достаточно разгорелся для Apple.

"Первоначально задачей офиса станет максимальное ограничение "серого" импорта своих товаров в Украину. Наша страна, как известно, страдает этим в сфере завоза смартфонов и других гаджетов. Также украинский сегмент потенциально интересный этой компании, в последние годы наблюдается рост объемов реализации продукции Apple, поэтому решение открыть здесь офис выглядит вполне логично", – говорит Кинах.

Также Украина – восточноевропейский хаб программирования: по количеству сертифицированных ИТ-специалистов мы входим в топ-5 стран мира. Нельзя исключать и такого интереса в решении открыть в Киеве офис, добавляет Анатолий Кинах.

"Все это политика компании, которая развивает свои рынки, привлекает новых потребителей. При этом выдавать со стороны Украины, что это какое-то колоссальное достижение власти, глобальные инвестиции и т. д. – не совсем корректно", – считает Кинах.

Чем будет заниматься офис Apple в Украине?

Украинский офис Apple будет работать с местными компаниями-партнерами и займется локализацией продуктов.

Это означает, что Apple запустит для украинцев новые сервисы. А помощник Siri адаптируют к украинскому языку. С этим Apple помогает Министерство цифровизации, судя по словам министра Михаила Федорова. Также улучшатся рекомендации Apple Music и появится отдельный список с украинскими музыкантами.

К этому компания начала готовиться с прошлого года. Тогда Apple зарегистрировала в Украине компанию "Эппл Украина" и открыла вакансию аналитика аннотаций со знанием украинского для команды голосового помощника Siri и еще ряд вакансий. А в марте 2021-го компания запустила украиноязычную версию сайта, и вот несколько дней назад заработала украинская служба поддержки Apple.

А вот об открытии официальной сети Apple в Украине или запуске онлайн-магазина речи пока не идет.

Украинский офис будет бороться с "серым" импортом: крупные украинские торговые сети больше не смогут провозить серый товар. Apple также будет контролировать качество консультаций в магазинах официальных реселлеров.

Что изменит приход Apple в Украине для "яблочников"?

Цена на гаджеты может снизиться, поскольку Apple теперь сам будет определять ее для украинского рынка, а не через дистрибьюторов, прогнозирует Кинах.

Но многое зависит и от государства – в тому числе, от тарифов на растаможку.

"Именно поэтому продукция Apple в Украине дороже, чем, условно говоря, в США или ЕС. 40% ее цены – забирают расходы именно на растаможку", – отмечает Анатолий Кинах.

Соответственно, с открытием офиса в Украине улучшится и сервис – компания открывает партнерские сервисные центры, сертифицирует их.

Напомним, что ранее в этом же месяце Apple объявила о запуске в 170 странах, в том числе и в Украине, нового платного сервиса – подписки на каналы с подкастами. Стоимость подписки стартует от примерно 13 гривен, а разделить ее можно между шестью членами семьи.

Кстати, из-за того, что в Украине ввели "налог на Google", подкасты Apple вскоре подорожают, как и все остальные платные интернет-сервисы крупных международных компаний.